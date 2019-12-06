6 грудня в Україні відзначається День Збройних сил. Найкращі СМС-привітання зі святом – читайте на Фактах ICTV.

СМС-привітання з Днем Збройних сил України стануть в нагоді тим, хто хоче привітати своїх родичів, колег або друзів, які служили в армії або є військовими.

День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня, починаючи з 1993 року.

Читайте: Зеленський підписав закон про нові військові звання в ЗСУ

Свято заснував парламент України. Дата була приурочена до дня прийняття закону Про Збройні сили України 6 грудня 1991 року.

В різні роки були засновані професійні свята для кожного виду військ, а 6 грудня є спільним святом для всіх.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем Збройних сил України в СМС.

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом – із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!

***

Серце моє стукоче, серце моє щемить

Лине до тебе серце у цю святкову мить,

Через ліси й озера, через річки й долини,

Щоб привітати зі святом – з Днем Збройних сил України!

***

Борониш, татусю, ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся, тату!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни…

Вітаю із Днем Збройних сил України!

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м грудня, синку милий!

***

Любі хлопці, вас вітаєм,

Звісно, щастя побажаєм,

Ви ж у нас є ось такі —

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється,

Залишайтеся такими чемними та молодими,

Гарними, уважними,

Ніжними, кмітливими,

Єдиними та неповторними!

Раніше Факти ICTV підготували привітання з Днем Збройних сил України в прозі, віршах і картинках.