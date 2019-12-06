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СМС-привітання з Днем Збройних сил України

6 грудня в Україні відзначається День Збройних сил. Найкращі СМС-привітання зі святом – читайте на Фактах ICTV.

СМС-поздравления з Днем Вооруженных сил Украины

СМС-привітання з Днем Збройних сил України стануть в нагоді тим, хто хоче привітати своїх родичів, колег або друзів, які служили в армії або є військовими.

День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня, починаючи з 1993 року.

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Свято заснував парламент України. Дата була приурочена до дня прийняття закону Про Збройні сили України 6 грудня 1991 року.

В різні роки були засновані професійні свята для кожного виду військ, а 6 грудня є спільним святом для всіх.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем Збройних сил України в СМС.

Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний ручай
Зі святом – із Днем Збройних сил України,
Ти свято це, воїне, гідно стрічай!
Стрічай його гордо, сміливо і славно,
Стрічай за звичаєм дідів-козаків,
Хай служба іде і звитяжно, і вправно
І Бог береже хай вовіки віків!

***

Серце моє стукоче, серце моє щемить
Лине до тебе серце у цю святкову мить,
Через ліси й озера, через річки й долини,
Щоб привітати зі святом – з Днем Збройних сил України!

***

Борониш, татусю, ти рідну країну!
І кожну матусю, і кожну дитину,
Ти всіх від біди захищаєш завзято,
Тобою я дуже пишаюся, тату!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,
Живим і здоровим вертайся додому,
Щоб жити без зла, без війни, без руїни…
Вітаю із Днем Збройних сил України!

***

Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир –
Могутній, нездоланний, вмілий!
Із 6-м грудня, синку милий!

***

Любі хлопці, вас вітаєм,
Звісно, щастя побажаєм,
Ви ж у нас є ось такі —
Працьовиті та стрункі.
Нехай фортуна посміхається,
А незгода не чіпляється,
Залишайтеся такими чемними та молодими,
Гарними, уважними,
Ніжними, кмітливими,
Єдиними та неповторними!

Раніше Факти ICTV підготували привітання з Днем Збройних сил України в прозі, віршах і картинках.

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