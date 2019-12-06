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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 6 грудня 2019

6 грудня відзначають День Збройних сил України. Які ще є свята в цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 6 грудня 2019

Іменини 6 грудня святкують Борис, Олександр, Олексій, Григорій, Митрофан, Федір.

Крім того, в Україні відзначають День Збройних сил.

У православній церкві 6 грудня вшановується пам’ять Митрофана, який відомий як єпископ православної церкви. Народився Митрофан в сім’ї благочестивих батьків, мав сина і був одружений.

Однак овдовів у 40 років, після чого вирішив відправитися в Золотниківську пустелю для того, щоб прийняти постриг і стати ченцем. Значно пізніше Митрофан навіть став настоятелем місцевого монастиря.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Народні прикмети на 6 грудня:

  • Якщо мрячить дрібний сніг і вітер з півночі дме, то 6 червня проллється на землю “сліпий” дощик, принесений вітром з півночі.
  • Чисте небо прикмета до того, що буде холодна, але ясна погода.
  • Сонце за хмару ховається – буде буревій.
  • Ясний і круторогий місяць віщує холоднечу взимку.
  • Якщо верхівки у листяних дерев порожевіли і піднялися вгору, то зима буде не дуже суворою.
  • Низькі хмари на небі – скоро буде похолодання.
  • Навколо місяця видно рожеві і тьмяні кільця – вірні прикмети того, що будуть тріскучі морози.
  • Хмари “горять” на заході – це віщує ясну погоду.
  • З неба шум доноситься – буде заметіль.

Що не можна робити 6 грудня:

  • Постарайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції та будьте доброзичливішими.
  • Не варто з’ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

Раніше Факти ICTV писали, які ще свята пройдуть у грудні. Цього місяця українці матимуть додатковий державний вихідний – 25 числа. В цей день святкують католицьке Різдво.

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