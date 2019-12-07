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Факти / Lifestyle

Листівки з днем Катерини 2019

7 грудня православні українці відзначають день Великомучениці Катерини. Факти ICTV підібрали вітання в листівках з Днем Катерини.

Листівки з днем Катерини 2019

День ангела Катерини відзначають 7 грудня.

Православна церква вшановує доньку Канста, правителя Александрії Єгипетської, Катерину, що стала великомученицею за християнську віру. Вона була багатою, гарною і розумною. Знала іноземні мови, захоплювалася філософією та медициною.

Одного дня дівчина зустріла старця, який відкрив їй віру Христову і таємно провів обряд хрещення. Незважаючи на багатство та впливовість батька, Катерина прийняла мученицьку смерть за віру.

Найчастіше до Великомучениці звертаються дівчата з проханням вдалого заміжжя. Також її благають про допомогу в навчанні, позбавлення печалей та хвороб.

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Якщо у вашому оточенні є мила й трохи сором’язлива, дуже талановита й енергійна Катерина,  привітайте її гарною листівкою, які зібрали Факти ICTV.

Листівки з днем Катерини 2019 / 5 фотографий

Факти ICTV також підготували поради, як харчуватися під час посту 2019-2020.

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