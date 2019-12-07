Привітання з днем ​​ангела Катерини 2019

7 грудня відзначається День Катерини. Найкращі привітання з іменинами Катерини читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Свята Катерина вважається покровителькою любові і шлюбу, допомагає дівчатам знайти свою другу половинку. Дівчата, які носять це ім’я, традиційно розумні, талановиті та запальні. У роботі вони відрізняються комунікабельністю й інтелектом, а в стосунках – м’якістю та ніжністю.

Привітання з Днем Катерини стануть у нагоді всім, у чиєму оточенні є знайомі дівчата і жінки з таким ім’ям.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем Катерини.

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Тобі, одній з багатьох Кать,

Хочу я нині побажать:

Нехай по життю допомагає

Тобі небесна святая.

Щоб ти завжди красивою дуже,

Була усім на зло!

Нехай дарують тобі дні і ночі

Побільше радості земної,

Своє навколишнє тепло!

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Бажаю тобі Катю,

Щоб ти завжди була красивою,

Шалено бадьорою і щасливою,

Щоб везіння прийшло,

Щоб щастя за тобою йшло,

Хочу успіху побажати,

Рідних і близьких поважати!

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Дорога Катрусю, вітаю тебе з Днем святої Катерини. Нехай світле ім’я її оберігає тебе від життєвих негараздів. Нехай воно стане дороговказом, що веде тебе рівною і широкою дорогою долі до успіху, щастя і благополуччя!

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У нашої Катерини –

Круті іменини.

Будуть у тебе подарунки,

Поздоровлення і поцілунки.

Нехай здоров’я не підводить,

І грошики нехай підходять!!!

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У Катюші іменини,

У день 7 грудня,

З днем ​​Святої Катерини

Вітаю я тебе,

Нехай таке чудове свято

Красою сповнено буде завзято!

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Катруся, нехай вітер змін в твоєму житті дме тільки з боку щастя, нехай кожен новий день дарує тисячі посмішок, а радість наповнює чашу душі до краю. З Днем ангела!

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З Днем Святої Великомучениці Катерини! Твоя небесна покровителька відрізняється розумом, благородством і вражаючою красою. Мушу зауважити, схожість між вами очевидна. Вітаю тебе і бажаю завжди виходити переможцем з життєвих сутичок.

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