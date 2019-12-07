Привітання з днем ​​ангела Катерини 2019

7 грудня відзначається День Катерини. Найкращі привітання з іменинами Катерини читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Свята Катерина вважається покровителькою любові і шлюбу, допомагає дівчатам знайти свою другу половинку. Дівчата, які носять це ім’я, традиційно розумні, талановиті та запальні. У роботі вони відрізняються комунікабельністю й інтелектом, а в стосунках – м’якістю та ніжністю.
Привітання з Днем Катерини стануть у нагоді всім, у чиєму оточенні є знайомі дівчата і жінки з таким ім’ям.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем Катерини.
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Тобі, одній з багатьох Кать,
Хочу я нині побажать:
Нехай по життю допомагає
Тобі небесна святая.
Щоб ти завжди красивою дуже,
Була усім на зло!
Нехай дарують тобі дні і ночі
Побільше радості земної,
Своє навколишнє тепло!
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Бажаю тобі Катю,
Щоб ти завжди була красивою,
Шалено бадьорою і щасливою,
Щоб везіння прийшло,
Щоб щастя за тобою йшло,
Хочу успіху побажати,
Рідних і близьких поважати!
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Дорога Катрусю, вітаю тебе з Днем святої Катерини. Нехай світле ім’я її оберігає тебе від життєвих негараздів. Нехай воно стане дороговказом, що веде тебе рівною і широкою дорогою долі до успіху, щастя і благополуччя!
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У нашої Катерини –
Круті іменини.
Будуть у тебе подарунки,
Поздоровлення і поцілунки.
Нехай здоров’я не підводить,
І грошики нехай підходять!!!
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У Катюші іменини,
У день 7 грудня,
З днем Святої Катерини
Вітаю я тебе,
Нехай таке чудове свято
Красою сповнено буде завзято!
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Катруся, нехай вітер змін в твоєму житті дме тільки з боку щастя, нехай кожен новий день дарує тисячі посмішок, а радість наповнює чашу душі до краю. З Днем ангела!
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З Днем Святої Великомучениці Катерини! Твоя небесна покровителька відрізняється розумом, благородством і вражаючою красою. Мушу зауважити, схожість між вами очевидна. Вітаю тебе і бажаю завжди виходити переможцем з життєвих сутичок.
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