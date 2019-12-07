Традиційно 7 грудня всі Катерини відзначають День ангела. Факти ICTV публікують кращі СМС-привітання з Днем ангела Катерини 2019.
Святу великомученицю Катерину шанує православна і католицька церкви. Її історія одночасно драматична і світла. Свята Катерина була дуже красива і мала гострий розум.
СМС-привітання з Днем Катерини допоможуть створити святковий настрій близьким і знайомим з таким ім’ям.
Факти ICTV зібрали для вас найкращі СМС-привітання з Днем Катерини.
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Бажаю, щоб тобі, Катрусю,
Щастя завжди посміхалося!
Щоб хмари пройшли і сонце сміялося!
Щоб тільки удача – завжди і в усьому!
Щоб світлий і радісний був би твій дім!
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У День Святої Катерини
Радості, любові і сили,
Я тобі бажаю тихо
Аби не почуло лихо.
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З Днем Святої Катерини
Я радий тебе привітать,
Нехай щасливі картини
Твоє життя завжди повнять.
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Катерина – ім’я знатне,
Не раз звучало у віках.
Нехай буде щастям життя багате,
Фортуна носить на руках!
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Будь стрункою, немов балерина,
Гарною, бажаною, як весна!
Нехай тобі щастить, Катерина!
І пам’ятай – ти для щастя народжена!
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У День святої Катерини
Позбудься скоріше від рутини.
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Катрусю! Ура! Нумо веселитися! Посмішок, радості, добра і нехай всі бажання збудуться!
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Бажаю, Катерино, тобі бути бажаною і ніжною, коханою, красивіше за всіх подруг і всіх на світі щасливіше!
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