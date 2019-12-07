Традиційно 7 грудня всі Катерини відзначають День ангела. Факти ICTV публікують кращі СМС-привітання з Днем ангела Катерини 2019.

Святу великомученицю Катерину шанує православна і католицька церкви. Її історія одночасно драматична і світла. Свята Катерина була дуже красива і мала гострий розум.

СМС-привітання з Днем Катерини допоможуть створити святковий настрій близьким і знайомим з таким ім’ям.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі СМС-привітання з Днем Катерини.

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Бажаю, щоб тобі, Катрусю,

Щастя завжди посміхалося!

Щоб хмари пройшли і сонце сміялося!

Щоб тільки удача – завжди і в усьому!

Щоб світлий і радісний був би твій дім!

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У День Святої Катерини

Радості, любові і сили,

Я тобі бажаю тихо

Аби не почуло лихо.

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З Днем Святої Катерини

Я радий тебе привітать,

Нехай щасливі картини

Твоє життя завжди повнять.

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Катерина – ім’я знатне,

Не раз звучало у віках.

Нехай буде щастям життя багате,

Фортуна носить на руках!

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Будь стрункою, немов балерина,

Гарною, бажаною, як весна!

Нехай тобі щастить, Катерина!

І пам’ятай – ти для щастя народжена!

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У День святої Катерини

Позбудься скоріше від рутини.

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Катрусю! Ура! Нумо веселитися! Посмішок, радості, добра і нехай всі бажання збудуться!

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Бажаю, Катерино, тобі бути бажаною і ніжною, коханою, красивіше за всіх подруг і всіх на світі щасливіше!

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