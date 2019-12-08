8 грудня в Україні відзначають День благодійності. Більше про свята у цей день – в матеріалі Фактів ICTV.

8 грудня – Міжнародний день художника, заснований у 2007 році асоціацією Мистецтво народів світу.

В Україні сьогодні – День благодійності. Це свято відзначають в кожну другу неділю грудня, згідно з указом президента від 13 грудня 2007 року.

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У церковному календарі 8 грудня – це віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці. У цей день батьки Пресвятої Богородиці привели трирічну Марію до Єрусалимського храму для посвячення Богу.

Іменини 8 грудня святкують: Олександр, Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Іван, Іларіон, Климент, Кузьма, Микола, Павло, Петро, ​​Семен та Ярослав.

Що не можна робити 8 грудня

Не можна скаржитися на холоднечу – тоді мороз нагородить міцним здоров’ям.

Не рекомендується веселитися.

Заборонено в цей день вінчатися.

Не бажано також прати, прибирати і шити.

Прикмети на 8 грудня

Ранній спів півнів – до потепління.

Пішов сніг – до дощового літа.

В мороз на річковій кризі видно зверху воду – буде потепління та дощ.

Раніше Факти ICTV писали, які ще свята очікуються у грудні 2019.