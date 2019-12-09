Щорічно католики з усього світу святкують Різдво 25 грудня. Докладніше про традиції свята – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

До 2017 року, вихідний день в Україні був лише на Різдво Христове, яке відзначається 7 січня за юліанським календарем православними християнами. За рішенням Верховної Ради 25 грудня (католицьке Різдво) також оголосили вихідним днем.

Для католиків в Україні Різдво є одним з найважливіших релігійних свят у році.

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За традицією в цей день вся сім’я збирається разом, а до дітей приходить Санта Клаус. Він приносить їм подарунки під ялинку або складає в спеціально розвішані носочки.

Для прикрашення будинку католики використовують різдвяний вінок та омелу, а також солому, яка уособлює ясла Христа.

Католицьке Різдво – яскраве та затишне свято. У цей період безперечно варто побувати у старій Європі, де традиції святкування сильні і сьогодні. Факти ICTV зібрали для вас кілька цікавих маршрутів Європою на католицьке Різдво 2019.