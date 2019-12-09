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Майже мільйон посилок: до Києва прибув літак з замовленнями з чорної п’ятниці

До аеропорту Бориспіл прилетів борт Boeing 747 із майже мільйоном посилок, які українці замовили на чорну п’ятницю.

Майже мільйон посилок: до Києва прибув літак з замовленнями з чорної п’ятниці

У аеропорт Бориспіль прибув літак з величезною кількість замовлень з чорної п’ятниці. Про це розповів очільник Укрпошти Ігор Смілянський.

– Протягом усього цього тижня волонтери з центрального офісу і Київської дирекції, а також залучені компанії з аутсорсингу продовжать допомагати розбирати завали, а колеги в Полтаві, Одесі та Львові через перенаправлення потоків допоможуть це зробити ефективніше, — написав Смілянський.

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Він також зазначив, що наразі в компанії здатні оформляти дрібні пакети на експорт день у день, посилки — за 2-3 дні. Зараз в Укрпошті працюють також над скороченням термінів оформлення посилок, які отримують з інших країн.

Ми також розповідали, як проходила Чорна п’ятниця 2019 у різних країнах світу.

Джерело: Ігор Смілянський

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