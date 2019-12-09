Майже у всіх регіонах України очікується тепла і сонячна погода.

На понеділок, 9 грудня, синоптики прогнозують теплу та суху погоду, однак на Закарпатті таки пройдуть дощі.

У західних та північних регіонах країни очікується сонячна погода. Температура вдень 4°…8°, а вночі -1°…2°.

Читайте: Сильні снігопади і морози до -20°: синоптик дав прогноз погоди на зиму в Україні

У центральній частині країни також сонячно і без опадів. Повітря прогріється до 7 днем і 2 вночі.

У східних областях температура вдень 3°…5°, а вночі 0°…2°.

На півдні України буде найтепліше 5°…10° вдень і -1°…2° вночі.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Новий рік 2020.