Майже у всіх регіонах України очікується тепла і сонячна погода.
На понеділок, 9 грудня, синоптики прогнозують теплу та суху погоду, однак на Закарпатті таки пройдуть дощі.
У західних та північних регіонах країни очікується сонячна погода. Температура вдень 4°…8°, а вночі -1°…2°.
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У центральній частині країни також сонячно і без опадів. Повітря прогріється до 7 днем і 2 вночі.
У східних областях температура вдень 3°…5°, а вночі 0°…2°.
На півдні України буде найтепліше 5°…10° вдень і -1°…2° вночі.
Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Новий рік 2020.
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