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Факти / Lifestyle

У Києві на Софійській площі встановили головну ялинку

На Софійській площі в Києві завершився монтаж головної новорічної ялинки України.

Ялинка у Києві на Софійській площі

30-метрову ялинку на Софійській площі зібрали з декількох сотень невеликих дерев.

Тепер її прикрасять чотири кілометри гірлянд та 750 іграшок.

Запалювати ялинку планують традиційно в День святого Миколая – 19 грудня о 19.00.

Читайте: Новий рік 2020: якою буде головна ялинка у Києві та чим дивуватимуть організатори

Раніше Факти ICTV писали, що КМДА виділила на святкування Різдва і Нового Року у столиці понад 9 млн грн.

Джерело: Вечірній Київ

Фото: Folk Ukraine

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