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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 9 грудня 2019

8 грудня в Україні відзначають день пам’яті Святителя Інокентія, єпископа Іркутського. Більше про свята у цей день – в матеріалі Фактів ICTV.

9 грудня 2019

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією. Саме в цей день у 2003 році в місті Меріда (Мексика) на Політичній конференції була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції.

У вересні 2015 року Генасамблея ООН проголосила 9 грудня Міжнародним днем пам’яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності та попередження цього злочину. Дату обрали у зв’язку з тим, що в цей день у  1948 році Генасамблея ухвалила Конвенцію про попередження злочину геноциду та покарання за нього.

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У церковному календарі 9 грудня – день пам’яті Святителя Інокентія, єпископа Іркутського.

Іменини 9 грудня святкують: Василь, Георгій, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Петро, Яків.

Що не можна робити 9 грудня:

  • Не можна ображатися на своїх рідних і друзів.
  • Не можна відмовляти у допомозі.
  • Не можна голосно розмовляти.

Прикмети на 9 грудня:

  • Недалеко від будинку вовк виє – сильні морози будуть.
  • Іній випав – буде хороший урожай.

Раніше Факти ICTV писали, які ще свята очікуються у грудні 2019.

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