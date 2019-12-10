День ікони Божої Матері Знамення відзначають 10 грудня. Про історію свята, його традиції та прикмети – читайте на Фактах ICTV.

Ікона Божої Матері Знамення є однією з найбільш відомих чудотворних ікон. На ній зображена Богородиця з молитовно піднятими руками.

На грудях Матері Божої зображений Ісус Христос. А на зворотній стороні – праведні Іоаким і Анна, які стоять в молитві перед сином Божим.

Історія ікони Божої Матері Знамення

Про чудесну силу ікони стало відомо ще до 1170 року. Тоді війська князя Андрія Боголюбського і його союзників оточили Новгород. Новгородцям нічого не залишалось і вони почали молитися.

Коли облога міста тривала вже третій день, то архієпископ Новгородський Іоанн почув голос. Він сказав йому винести з церкви ікону пресвятої Богородиці і обнести нею стіну фортеці.

Тоді одна зі стріл влучила в ікону, з очей Богородиці полилися сльози і вона повернула своє обличчя до новгородців.

Після такого дива вороги були настільки вражені і налякані, що почали кидати зброю та відходити від міста.

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Традиції свята

Наші предки вірили, що в цей день потрібно йти до храму і просити в Богородиці вибачення і благословення.

У День ікони Божої Матері в гості намагалися не ходити, його проводили в сімейному колі.

Прикмети свята

Якщо в цей день на сході Сонця стати обличчям до північного вітру, то він понесе геть всі нещастя, смуток, біди і печалі.

Якщо на небі зірки горять яскраво, то буде мороз, тьмяно – відлига.

Горобці дружно цвірінькають – скоро потеплішає.

Багряна зоря – до сильного вітру.

Які ще свята чекають на українців, можна подивитися у календарі на грудень.