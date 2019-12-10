Тотемна тварина наступного року – білий металевий Щур. Східні астрологи переконані, що його варто задобрити улюбленими стравами. Факти ICTV склали для вас орієнтовне меню на Новий рік 2020.
Хороша новина в тому, що Щур їсть практично все: крупи, м’ясо, рибу, овочі, фрукти. А ще, складаючи меню на Новий рік 2020 для свята вдома, врахуйте, що ця тварина буде рада оригінальним стравам.
Експериментуйте – додавайте або змінюйте інгредієнти, фантазуйте з подачею. Головне не перестарайтеся, адже Щур не дуже зрадіє екзотичним кулінарним рішенням.
Так що ж готувати вдома на Новий рік 2020? Аби полегшити вам пошуки, ми підібрали цікаві рецепти закуски, салату, основної страви та десерту.
Закуска
Який же рік Щура без сирної закуски? Пропонуємо додати у меню на Новий рік 2020 страву, яку легко приготувати вдома – сирна закуска Мандарини.
Для її приготування знадобиться:
- 200 г. плавленого сиру;
- 2 зубчики часнику;
- 2 ст. л. майонезу;
- 70 г. оливок без кісточок;
- мелена паприка.
Як готувати:
- Натріть плавлений сир на дрібній терці. Видавіть через прес часник і додайте його разом з майонезом до сиру.
- Наберіть чайною ложкою сирну масу і почніть формувати кульку, додавши всередину оливку. Готові кульки обваляйте в меленій паприці.
- За допомогою зубочистки зробіть проколи і вставте листочки базиліку.
Салат
Забудьте про звичні олів’є, крабовий та оселедець під шубою. Спробуйте щось нове. Наприклад, салат Ананас.
Щоб його приготувати, потрібні:
- 300 г. шинки;
- 1 банка консервованих ананасів;
- 250 г. твердого сиру;
- 4 шт. варених яєць;
- майонез;
- волоські горіхи.
Як готувати:
- Шинку і консервовані ананаси наріжте соломкою.
- Твердий сир і варені яйця натріть на великій терці.
- Викладіть на велике плоске блюдо шари в такому порядку, роблячи між ними майонезну сітку: шинка, ананаси, далі – твердий сир і яйця.
- Прикрасьте половинками горіхів і цибулею.
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Основна страва
Щур із задоволенням поласує нежирним м’ясом. Наприклад, індичкою з мандаринами.
Щоб її приготувати, знадобиться:
- 2 шт. грудки індички;
- 10 шт. мандаринів;
- 0,5 склянки меду;
- сіль, паприка, мелений перець.
Як готувати:
- Обполосніть філе під водою, натріть сіллю, паприкою і меленим перцем.
- Помийте фрукти. Чотири мандарини зі шкіркою наріжте кружальцями, решту – почистіть і відіжміть сік.
- Зробіть поперечні надрізи на м’ясі, кожен з яких натріть перцем. Вкладіть кружечки мандарина і зафіксуйте шпажками.
- Розігрійте духовку до 200 градусів і відправте туди на 1 годину філе індички в фользі.
- Зробіть соус, розтопивши на водяній бані мед, і додайте туди мандариновий сік. Полийте ним зверху філе і запікайте ще 15 хвилин.
Десерт
Якщо хочете максимально задобрити Щура, без десерту ніяк не обійтися. В продовження цитрусової теми можна приготувати мандарини в шоколаді.
Для цієї страви знадобляться:
- 4 шт. мандаринів;
- 100 г. чорного шоколаду;
- кокосова стружка;
- кунжут.
Як готувати:
- Очистіть фрукти від шкірки і розділіть на дольки. Розтопіть шоколад в мікрохвильовій печі. Змішайте кунжут з кокосовою стружкою.
- Занурте кожну дольку в шоколад, викладіть на пергамент, посипте кокосовою стружкою і кунжутом. Викладіть на тарілку і поставте в холодильник на 30 хвилин.
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Фото: Кулинарния, tvcoo, cookpad.