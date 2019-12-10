Тотемна тварина наступного року – білий металевий Щур. Східні астрологи переконані, що його варто задобрити улюбленими стравами. Факти ICTV склали для вас орієнтовне меню на Новий рік 2020.

Хороша новина в тому, що Щур їсть практично все: крупи, м’ясо, рибу, овочі, фрукти. А ще, складаючи меню на Новий рік 2020 для свята вдома, врахуйте, що ця тварина буде рада оригінальним стравам.

Експериментуйте – додавайте або змінюйте інгредієнти, фантазуйте з подачею. Головне не перестарайтеся, адже Щур не дуже зрадіє екзотичним кулінарним рішенням.

Так що ж готувати вдома на Новий рік 2020? Аби полегшити вам пошуки, ми підібрали цікаві рецепти закуски, салату, основної страви та десерту.

Закуска

Який же рік Щура без сирної закуски? Пропонуємо додати у меню на Новий рік 2020 страву, яку легко приготувати вдома – сирна закуска Мандарини.

Для її приготування знадобиться:

200 г. плавленого сиру;

2 зубчики часнику;

2 ст. л. майонезу;

70 г. оливок без кісточок;

мелена паприка.

Як готувати:

Натріть плавлений сир на дрібній терці. Видавіть через прес часник і додайте його разом з майонезом до сиру. Наберіть чайною ложкою сирну масу і почніть формувати кульку, додавши всередину оливку. Готові кульки обваляйте в меленій паприці. За допомогою зубочистки зробіть проколи і вставте листочки базиліку.

Салат

Забудьте про звичні олів’є, крабовий та оселедець під шубою. Спробуйте щось нове. Наприклад, салат Ананас.

Щоб його приготувати, потрібні:

300 г. шинки;

1 банка консервованих ананасів;

250 г. твердого сиру;

4 шт. варених яєць;

майонез;

волоські горіхи.

Як готувати:

Шинку і консервовані ананаси наріжте соломкою. Твердий сир і варені яйця натріть на великій терці. Викладіть на велике плоске блюдо шари в такому порядку, роблячи між ними майонезну сітку: шинка, ананаси, далі – твердий сир і яйця. Прикрасьте половинками горіхів і цибулею.

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Основна страва

Щур із задоволенням поласує нежирним м’ясом. Наприклад, індичкою з мандаринами.

Щоб її приготувати, знадобиться:

2 шт. грудки індички;

10 шт. мандаринів;

0,5 склянки меду;

сіль, паприка, мелений перець.

Як готувати:

Обполосніть філе під водою, натріть сіллю, паприкою і меленим перцем. Помийте фрукти. Чотири мандарини зі шкіркою наріжте кружальцями, решту – почистіть і відіжміть сік. Зробіть поперечні надрізи на м’ясі, кожен з яких натріть перцем. Вкладіть кружечки мандарина і зафіксуйте шпажками. Розігрійте духовку до 200 градусів і відправте туди на 1 годину філе індички в фользі. Зробіть соус, розтопивши на водяній бані мед, і додайте туди мандариновий сік. Полийте ним зверху філе і запікайте ще 15 хвилин.

Десерт

Якщо хочете максимально задобрити Щура, без десерту ніяк не обійтися. В продовження цитрусової теми можна приготувати мандарини в шоколаді.

Для цієї страви знадобляться:

4 шт. мандаринів;

100 г. чорного шоколаду;

кокосова стружка;

кунжут.

Як готувати:

Очистіть фрукти від шкірки і розділіть на дольки. Розтопіть шоколад в мікрохвильовій печі. Змішайте кунжут з кокосовою стружкою. Занурте кожну дольку в шоколад, викладіть на пергамент, посипте кокосовою стружкою і кунжутом. Викладіть на тарілку і поставте в холодильник на 30 хвилин.

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Фото: Кулинарния, tvcoo, cookpad.