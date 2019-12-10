Наближається День Святого Миколая 2019 – а це означає, що настав час підготувати подарунок дитині. Ідеї того, що покласти під подушку малюку на 19 грудня – в матеріалі Фактів ICTV.

Подарунки дітям на День Святого Миколая – не просто знак любові батьків, а справжнє диво для малюків, які ще вірять в існування Святого.

Тому, дорогі батьки, не забувайте про свій обов’язок у цей прекрасний день, виконання якого подарує теплу атмосферу для вашої родини.

А ідеї того, що покласти під подушку на День Святого Миколая, Факти ICTV зібрали для вас у своєму матеріалі.

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Що подарувати дівчинці на День Святого Миколая 2018

Ялинкові прикраси

І дівчатка, і хлопчики, проходячи у магазині повз полиці з ялинковими прикрасами, потай мріють здобути всі і одразу. Чому б не зробити вашою сімейною традицією щороку купувати хоча б одну, але дорогу прикрасу (від 100 грн), або цілий набір (від 200 грн). Повірте, ваша дитина, коли виросте, буде пишатися своєю колекцією.

Фото: pixabay.com

Ковзани

Навіть якщо ваша дівчинка ніколи не стане чемпіонкою з фігурного катання, ковзани урізноманітнять дозвілля доньки на найближчій ковзанці. Вартість – від 1000 грн.

Фото: pixabay.com

Книга

Після розваг на ковзанці так приємно розслабитися за читанням улюбленої книги, загорнувшись в теплий плед. Придбайте дитині подарункове видання її улюбленого автора або підберіть щось свіже. Це буде безпрограшний варіант подарунка для дівчинки на День Святого Миколая. Вартість – від 200 грн.

Фото: pixabay.com

Що подарувати хлопчику на День Святого Миколая 2018

Гірлянда

Всі діти люблять прикрашати ялинку. Якщо дівчинці можна подарувати прикрасу, то хлопчикові підійде варіант з гірляндою – не обов’язково для ялинки, можна просто прикрасити кімнату дитини для створення святкової атмосфери. Вартість – від 170 грн.

Фото: pixabay.com

Сніжколіп

Хлопчики обожнюють ліпити сніжки і влаштовувати бої. Але є одна проблема – рукавички швидко стають мокрими. Вирішити її допоможе диво-прилад сніжколіп – просте і корисне знаряддя для зимових забав. Ціна демократична і залежить від діаметру снігової кулі – до 100 грн.

Фото: azbuka_detstva

Лижі, санчата або тарілка

Катання на санках або лижах – ще одна зимова забава, яка додасть в життя вашої дитини більше фізичної активності. Крім традиційних санчат (від 500 грн) і лиж (від 300 грн – в залежності від віку), для катання на снігу можна подарувати самокат-снігокат (від 1500 грн) або санчата-тарілку (від 200 грн).

Фото: pixabay.com