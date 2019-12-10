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Факти / Lifestyle

Ціна порятунку Землі від кліматичної катастрофи – експерти назвали цифру

Врятувати Землю від негативних наслідків зміни клімату $2,5 трлн.

изменения климата

За підрахунками фахівців, заходи щодо зміни клімату на Землі обійдуться в $2,5 трлн. Величезні фінансові вливання знадобляться в енергетичному секторі – близько $900 млрд.

Також $355 млрд протребує виробництво сталі і повітряний та морський транспорт.

Євросоюз вже почав підготовку, щоб кардинально переглянути свою економіку і врахувати боротьбу проти змін клімату.

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У Європі планують до 2050 року припинити викиди парникових газів в атмосферу. Для цього необхідно збільшити обсяг зелених інвестицій.

€1 трлн направлять на кліматичне фінансування.

На думку фахівців, якщо викид парникових газів відбуватиметься в тому ж обсязі, що і зараз, то до кінця XXI століття значно збільшиться кількість природних катаклізмів.

Нагадаємо, група з 11 258 вчених з 153 країн попереджає про загрозу надзвичайної кліматичної ситуації. Вони запропонували шість кроків боротьби із забрудненням навколишнього середовища.

Джерело: Euler Hermes

Фото: Dreamstime

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