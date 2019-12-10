Факти ICTV підготували варіанти суконь на Новий рік, щоб ви стали королевою ночі.

У чому зустрічати Новий рік, щоб виглядати чарівно цієї ночі? Факти ICTV зібрали 10 образів, які зроблять 31 грудня по-справжньому незабутнім.

Акцент на комфорті

Сукні на Новий рік 2020 повинні бути спокійних кольорів і з натуральних тканин. Також покровитель року Щур віддає перевагу зручності і затишку.

Тому під час зустрічі 2020 року можна не мучити себе занадто тісними сукнями і незручними фасонами. Зупиніть вибір на вбранні, яке не сковуватиме ваші рухи.

Читайте: Подарунки на Новий рік 2020 – 10 найкращих ідей

Тренди

Існує безліч різноманітних фасонів суконь на Новий рік. Для зустрічі нового 2020 року варто віддати перевагу найбільш трендовим варіантам:

Футляр

Бандо

З запахом

Довгі вечірні сукні

З паєтками

З вишивкою

Міні-сукні

Яскраві та сексуальні

До речі, раніше Факти ICTV писали, в якому вбранні зустрічати Новий рік, який колір обрати і що краще не надягати, щоб не розлютити символ 2020 року Щура.

Фото: Dressa