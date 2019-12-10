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WhatsApp не працюватиме в 2020 у мільйонів користувачів – причина

Додаток WhatsApp з 1 лютого 2020 року припинить підтримувати старі версії операційних систем, тому буде недоступним для мільйонів смартфонів.

WhatsApp не працюватиме в 2020 у мільйонів користувачів – причина

WhatsApp з 1 лютого 2020 року не працюватиме на смартфонах з операційними системами iOS 8 і старше, а також Android 2.3.7 та старішої версії.

Користувачі цих ОС вже зараз не можуть створювати нові облікові записи або верифікувати вже існуючий.

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Крім того, з 31 грудня 2019 року месенджер перестануть підтримувати на пристроях з операційною системою Windows Mobile.

WhatsApp працюватиме лише на смартфонах з Android 4.0.3 і новіше, а також iOS 9 та новіших версій.

У серпні стало відомо, що Facebook планує змінити назви своїх дочірніх підприємств Instagram та WhatsApp.

Джерело: Daily Mail

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