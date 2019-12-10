Кращі ідеї креативного та модного декору, які перетворять житло на новорічну казку. Все, що потрібно знати про трендові кольори, стилі та святкові прикраси 2020.

Святкової ялинки вже не достатньо, аби підготувати оселю до яскравої зустрічі Нового року. Потрібна стильна фотозона, круті інсталяції та модний декор. Як прикрасити кімнату на Новий рік 2020, аби бути в тренді, читайте в матеріалі Факти ICTV.

Модні кольори 2020

Оберіть пастельні відтінки. Саме вони в тренді.

Якщо хочете увійти в Новий рік по фен-шую, для декору житла оберіть білий, сірий та сріблястий кольори . Це улюбленці символу року, білого металевого Щура.

Темні кольори також у тренді: глибокий синій, фіолетовий, вишневий.

Стильні поєднання: золото зі сріблом, сріблястий з сірим та чорний з перламутром.

Не наслідуйте моду бездумно. Обираючи кольори для новорічних прикрас, орієнтуйтесь на кольори вашої кімнати. Не використовуйте більше двох-трьох кольорів одночасно.

Читайте: Як прикрасити ялинку на Новий рік 2020

Топ-3 стилів інтер’єру для Нового року

Мінімалізм. Краща прикраса на Новий рік 2020 – простота. Без надмірної позолоти та блиску.

Хюґе . Затишний скандинавський стиль неймовірно личить до сніжної зими! Він м’який та ніжний. Наблизитись до хюґе допоможуть пухнасті подушки, дерев’яні меблі, м’які ковдри, стильні в’язані речі. Ідеальний вибір — біла штучна ялинка.

Вінтаж. Ще не позбулись старого комоду? Він стане в пригоді. Ретро-стиль зараз дуже популярний. А пошарпаний диван та вази доповнять його.

Декор стін і вікон

Креативна інсталяція. Прикрасьте стіну саморобною ялинкою. Її легко зробити з підручних матеріалів: брусків дерева, гірлянд, мотузки.

Ізонитки . Це новий матеріал, який дозволяє створювати чарівні композиції. З ниток можна виготовити ялинку та інші фігурки.

Вінки . Традиція прикрашати будинок вінками вже давно перекочувала до нас з Заходу. Цієї зими у тренді білі різдвяні вінки. Зелені також підійдуть, але без пишного декору.

Трафарети на вікна. Часи скромних сніжинок минули. На вікнах оживають цілі казки. Використовуйте спеціальні трафарети. Доповніть декор: продумайте сюжет та підберіть персонажів. Використовуйте іграшки, великі новорічні кулі, фрукти, цукерки, свічки.

Затишні дрібниці: створюємо атмосферу Нового року

Гірлянди . Допоможуть повністю перетворити квартиру на казку. Вибір величезний: гірлянда-бахрома, нитки, сітки, дюралайт. Гірляндою можна зонувати простір в кімнаті, прикрасити вікна, стіни та двері.

Створіть м’якість і затишок . Хутряні килимки, покривала грубої в’язки, пухнасті подушки, об’ємні іграшки вже не перший рік залишаються новорічними трендами.

У моді – натуральність. Тож обирайте шишки, сушені гриби, плетені кошики та вироби з дерева.

Фальш-камін . Його можна самостійно виготовити з картону та декорувати.

Смачний декор. Це будиночки з пряників, імбирне печиво у вигляді фігурок та інші їстівні прикраси.

Фотозона для крутих знімків

Зараз всі полюють на яскраві фото для соцмереж. Створіть круту фотозону у себе вдома. Оберіть у кімнаті найкраще місце. Продумайте детально декор. Підбирайте його відповідно до кольорової гами вашої кімнати. Використовуйте новорічні кулі, м’які подушки, в’язані пледи, фальш-камін тощо. Гарне доповнення – подарункові коробки, декоровані в стилі фотозони.

Магія – у дитячі кімнаті, затишок – у спальні

Дитяча на свята має стати магічною кімнатою. Допоможе 3D-світильник та проектор, що перетворює стелю і стіни в зоряне небо.

Для спальні підійде стиль хюґе. На свята прикрасьте кімнату свічками, подушками, ялинкою з дерев’яних брусків.

Кухонні столи декоруйте гарними різдвяними серветками. На стільці можна придбати святкові чохли з кумедними оленями. Холодильник та стіни прикрашаємо їстівним декором.

До речі, Факти ICTV вже підготували меню на Новий рік 2020 для яскравого свята вдома.