Християни західного обряду 25 грудня святкують католицьке Різдво. Як його відзначають, які традиції та обов’язкові ритуали, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

Католицьке Різдво 2019 має традиції, яких багато століть дотримуються християни західного обряду в усьому світі.

Вони майже ніколи не порушують ці правила та відзначають свято за певним планом. Це стосується їжі, прикрашання будинку та самого святкування.

Підготовка: піст та сповідь

За день до святкування католики дотримуються суворого посту. 24 грудня вони готують та їдять лише сочиво – відварені зерна пшениці або ячменю, в які додають мед. Закінчується піст після того, як на небі з’явиться перша зірка.

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Цього ж дня заведено ходити до церкви та вечірню месу. Також для католиків важливо вступити у свято очищеними не тільки тілом, а й душею. Тому напередодні свята вони обов’язково сповідуються священику у своїх гріхах.

Прикрашання будинку на католицьке Різдво

Цим вони займаються задовго до Різдва. Прикрашають будинок фігурками ясел з немовлям Ісусом, Діви Марії, використовують для оформлення солому, а також гілочки омели. Ставлять ялинку та прикрашають її різними іграшками, які виготовляють діти.

Різдвяна вечеря

Овочеві салати, яблука, мед, горіхи, родзинки, різні овочі, селера – все це для католиків символи здоров’я, удачі та достатку. Обов’язковою стравою на столі є риба, а ось м’ясо на столі заборонене у різдвяний вечір. Запечена індичка, качка і гусак подається до другої різдвяної трапези, 25 грудня.

Перед вечерею всі члени родини за традицією повинні відламати шматок пісного хліба і з’їсти його. Це роблять за старшинством: першим – глава родини, а потім всі інші.

Цікаво, що за різдвяним столом завжди є одне порожнє місце. Хто б не прийшов до хати – він буде бажаним і дорогим гостем.

Колядування

Колядки співають і у різдвяний вечір за святковим столом, і наступного дня. Люди вбираються у костюми та ходять у гості, співаючи колядки з побажанням добра, щастя і любові. Проте католицька церква ставиться до цього не дуже добре, вважаючи це відгомонами язичництва.

Тому гучні забави, карнавали та народні гуляння у католицьких країнах не такы популярні, як у країнах православних.

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