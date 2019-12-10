10 грудня проходить святкування на честь ікони Божої Матері, іменованої Знамення. Більше про свята цього дня – у матеріалі Фактів ICTV.

10 грудня – День прав людини, який був офіційно встановлений на зборах Генеральної Асамблеї ООН в грудні 1950 року. Дата була обрана на честь прийняття у 1948 році загальної Декларації прав людини.

У документі були проголошені невід’ємні права, властиві кожній людині незалежно від її раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань.

10 грудня в багатьох країнах відзначається Міжнародний день прав тварин, який був заснований у 1998 році. Дата приурочена до 50-ї річниці підписання Декларації прав людини.

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Також сьогодні відзначається Всесвітній день футболу. Свято є неформальним, але традиційним.

У церковному календарі 10 грудня – святкування на честь ікони Божої Матері, іменованої Знамення.

Іменини 10 грудня святкують: Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Федір, Фекла і Яків.

Що не можна робити 10 грудня:

Не можна в’язати або шити.

Не можна впускати у будинок старих, немічних і бідних. Після цього можуть початися хвороби і бідність.

Прикмети на 10 грудня:

Якщо на світанку стати обличчям до північного вітру, то всі печалі і біди підуть.

Якщо на небі зірки яскраво горять, то буде мороз, тьмяно – відлига.

Дим з труби піднімається стовпом – до похолодання, злітається вниз – до потепління.

Багряна зоря – до сильного вітру.

Корови сопуть і пирхають – до морозу.

Ліс сильно шумить або горобці весело цвірінькають – до потепління.

Якщо в грудні зловилася щука з ікрою, то квітень буде дощовим.

Раніше Факти ICTV писали, які ще свята очікуються у грудні 2019. Цього місяця в українців буде додатковий державний вихідний.