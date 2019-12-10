Ялинка на Новий рік 2020: де купити і ціна

В Україні вже активно готуються до Нового року 2020. Як обрати ялинку до свята і де її придбати – читайте на Фактах ICTV.

Придбати ялинку на Новий рік 2020 сьогодні можна в магазині, інтернеті або на базарі.

Базари з продажу ялинок зазвичай починають працювати ближче до середини грудня. За оцінками різних лісництв, сосна висотою від 1,5 до 2 м коштуватиме близько 144 грн.

Ціна на ялинку такого самого розміру становить 160 грн. Набори з шести-семи гілок обійдуться оптовим покупцям від 63 до 75 грн. Уроздріб вони коштуватимуть вдвічі дорожче.

Так, у Києві вартість пухнастої сосни до 2 м може становити до 500 грн. Високі ялини і сосни можуть коштувати до 1-1,5 тис. грн.

Але більш бюджетним і популярним варіантом для покупців наразі є зібрані з гілок ялинки дерева на підставці. Їхня ціна цьогоріч становитиме до 200 грн. У регіонах, звичайно, ціни будуть нижчими.

До речі, цьогоріч інтернет рясніє повідомленнями з пропозиціями придбати новорічну ялинку, яка росте в українців.

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Якщо ж ви прихильник ставити штучну ялинку на Новий рік, то її можна замовити в інтернеті або придбати в магазині.

У магазинах великих торгових мереж вже стартував продаж штучних новорічних дерев. Найменша ялинка висотою 50 см коштує близько 100 грн, за високу (близько 3 м) продавці просять більше 10 тис. грн.

Ялинка висотою 1,5 м обійдеться в 450-800 грн. Ціни на ялинки від 2 м починаються від 1,5 тис. грн.

Оскільки прикрашання ялинки – це цілий ритуал, то Факти ICTV писали, коли потрібно ставити ялинку на Новий рік 2020.