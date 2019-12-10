Відбувся офіційний анонс відеоігри Resident Evil 3, яка стане рімейком однойменного проекту.

Під час трансляції State of Play анонсували рімейк відеоігри Resident Evil 3, яка оригінально вийшла у 1999 році.

Сюжет розповість про Джилл Валентайн, яка опинилася у місті Ракун Сіті за день до подій Resident Evil 2.

Як і рімейк Resident Evil 2, відеогра побудована на рушії RE Engine, який спочатку використовували для створення сьомої частини серії.

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Також під час анонсу розповіли трохи більше про Project Resistance, який вважався спінофом серії Resident Evil.

Виявилося, що це – мережевий режим для Resident Evil 3. Тепер він носить назву Resident Evil Resistance.

Вихід Resident Evil 3 відбудеться 3 квітня 2020 року на PlayStation 4, Xbox One і ПК.

До слова, компанія Sony офіційно оголосила про те, що ігрова платформа наступного покоління PlayStation 5 вийде у 2020 році.

Відео: PlayStation

Фото: PlayStation Blog