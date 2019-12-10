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Зеленський і дебати: що українці шукали в Google у 2019 році

На першому місці за популярністю в Google в Україні опинився восьмий сезон серіалу Гра престолів.

Зеленський і дебати: що українці шукали в Google у 2019 році

Український сегмент компанії Google представив топ тем, які у 2019 році шукали в Україні. Список складали, ґрунтуючись на динаміці популярності окремих запитів.

У 2019 році найпопулярнішою темою в Україні став восьмий сезон серіалу Гра престолів.

Також в топ запитів 2019 року потрапили:

  • Володимир Зеленський
  • Юлія Началова
  • Анастасія Заворотнюк
  • Результати виборів 2019
  • Децл
  • Чорнобиль
  • Дебати
  • Петро Порошенко
  • Євробачення 2019

Дуже цікавилися цього року такими фільмами як Джокер, Месники: завершення та Аквамен. Також в десятку потрапили:

  • Воно 2
  • Поліцейський з Рубльовки. Новорічне свавілля
  • Король Лев
  • Одного разу в Голлівуді
  • Капітан Марвел
  • Захар Беркут
  • Як приборкати дракона 3

Крім Гри престолів українців також цікавив серіал Чорнобиль, який вразив глядачів з усього світу.

Читайте: Найгірші фільми 2019 року

У трійку найцікавіших ТБ-шоу 2019 року увійшли Євробачення, Холостяк та Оскар.

Найбільше українці хотіли дізнатися, що таке Томос. Також за запитом Що таке шукали:

  • Подагра
  • Формула Штайнмаєра
  • Вислово
  • Дебати
  • Сонний параліч
  • Зона 51
  • Імпічмент
  • NFC
  • Мажоритарка

А за запитом Чому в Україні шукали:

  • Чому падає долар?
  • Чому помер Децл?
  • Чому померла Юлія Началова?
  • Чому Зеленський не прийшов на стадіон?
  • Чому вибухнув Чорнобиль?
  • Чому у Києві туман?
  • Чому скисає молоко?
  • Чому на Трійцю не можна купатися?
  • Чому не можна ходити в туалет вночі?
  • Чому не працює Інстаграм?

До слова, інститут Pantone назвав кольором 2020 року класичний синій.

Джерело: Блог Google

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