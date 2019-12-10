Зеленський і дебати: що українці шукали в Google у 2019 році

На першому місці за популярністю в Google в Україні опинився восьмий сезон серіалу Гра престолів.

Український сегмент компанії Google представив топ тем, які у 2019 році шукали в Україні. Список складали, ґрунтуючись на динаміці популярності окремих запитів.

У 2019 році найпопулярнішою темою в Україні став восьмий сезон серіалу Гра престолів.

Також в топ запитів 2019 року потрапили:

Володимир Зеленський

Юлія Началова

Анастасія Заворотнюк

Результати виборів 2019

Децл

Чорнобиль

Дебати

Петро Порошенко

Євробачення 2019

Дуже цікавилися цього року такими фільмами як Джокер, Месники: завершення та Аквамен. Також в десятку потрапили:

Воно 2

Поліцейський з Рубльовки. Новорічне свавілля

Король Лев

Одного разу в Голлівуді

Капітан Марвел

Захар Беркут

Як приборкати дракона 3

Крім Гри престолів українців також цікавив серіал Чорнобиль, який вразив глядачів з усього світу.

Читайте: Найгірші фільми 2019 року

У трійку найцікавіших ТБ-шоу 2019 року увійшли Євробачення, Холостяк та Оскар.

Найбільше українці хотіли дізнатися, що таке Томос. Також за запитом Що таке шукали:

Подагра

Формула Штайнмаєра

Вислово

Дебати

Сонний параліч

Зона 51

Імпічмент

NFC

Мажоритарка

А за запитом Чому в Україні шукали:

Чому падає долар?

Чому помер Децл?

Чому померла Юлія Началова?

Чому Зеленський не прийшов на стадіон?

Чому вибухнув Чорнобиль?

Чому у Києві туман?

Чому скисає молоко?

Чому на Трійцю не можна купатися?

Чому не можна ходити в туалет вночі?

Чому не працює Інстаграм?

До слова, інститут Pantone назвав кольором 2020 року класичний синій.

Джерело: Блог Google