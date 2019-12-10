Зеленський і дебати: що українці шукали в Google у 2019 році

На першому місці за популярністю в Google в Україні опинився восьмий сезон серіалу Гра престолів.
Український сегмент компанії Google представив топ тем, які у 2019 році шукали в Україні. Список складали, ґрунтуючись на динаміці популярності окремих запитів.
У 2019 році найпопулярнішою темою в Україні став восьмий сезон серіалу Гра престолів.
Також в топ запитів 2019 року потрапили:
- Володимир Зеленський
- Юлія Началова
- Анастасія Заворотнюк
- Результати виборів 2019
- Децл
- Чорнобиль
- Дебати
- Петро Порошенко
- Євробачення 2019
Дуже цікавилися цього року такими фільмами як Джокер, Месники: завершення та Аквамен. Також в десятку потрапили:
- Воно 2
- Поліцейський з Рубльовки. Новорічне свавілля
- Король Лев
- Одного разу в Голлівуді
- Капітан Марвел
- Захар Беркут
- Як приборкати дракона 3
Крім Гри престолів українців також цікавив серіал Чорнобиль, який вразив глядачів з усього світу.
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У трійку найцікавіших ТБ-шоу 2019 року увійшли Євробачення, Холостяк та Оскар.
Найбільше українці хотіли дізнатися, що таке Томос. Також за запитом Що таке шукали:
- Подагра
- Формула Штайнмаєра
- Вислово
- Дебати
- Сонний параліч
- Зона 51
- Імпічмент
- NFC
- Мажоритарка
А за запитом Чому в Україні шукали:
- Чому падає долар?
- Чому помер Децл?
- Чому померла Юлія Началова?
- Чому Зеленський не прийшов на стадіон?
- Чому вибухнув Чорнобиль?
- Чому у Києві туман?
- Чому скисає молоко?
- Чому на Трійцю не можна купатися?
- Чому не можна ходити в туалет вночі?
- Чому не працює Інстаграм?
До слова, інститут Pantone назвав кольором 2020 року класичний синій.
Джерело: Блог Google