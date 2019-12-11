Найкращі місця для зустрічі Нового року 2020 у Києві: куди піти і що подивитися у новорічну ніч – розповідають Факти ICTV.

Столиця України на повну готується до головного свята країни. Тому Новий рік 2020 у Києві можна відзначити як в ресторані, так і в атмосфері народних гулянь – на ВДНГ, Контрактовій чи Софійській площах.

Астрологи рекомендують зустрічати Новий рік у новому місці, щоб заслужити прихильність зірок. Факти ICTV підібрали кілька варіантів того, де зустріти Новий рік 2020 у Києві.

Новий рік на Софійській площі (14 грудня – 13 січня)

Традиційно найбільше українців збереться на новорічну ніч 2020 у Києві на Софійській площі. Цього року тематикою свята стане різдвяна історія про Лускунчика. Компанію героям казки складуть також козаки-богатирі.

Головну ялинку країни планують урочисто запалити 19 грудня.

Починаючи з цього дня, на площі щодня відбуватимуться концерти. У будні до 22.00, а у вихідні – на годину довше.

На Софійській площі відвідувачі зможуть купити подарунки, підкріпитися смачними стравами та напоями і зробити фото на пам’ять на одній з численних фотозон.

Новий рік на Подолі (14 грудня – 19 січня)

Цього року свято на Контрактовій площі присвячене гончарній культурі Опішні. Організатори обіцяють прикрасити ялинку в стилістиці Опішні та організувати фотозони.

Наймасштабніші гуляння заплановані на 19, 25 і 31 грудня, а також на 7 і 14 січня.

Організатори обіцяють прикрасити ялинку в стилістиці Опішні та організувати фотозони.

У планах запустити каток на тисячу метрів і провести фестиваль діджеїв. Крім того, Святий Миколай прийматиме малюків у своєму дерев’яному будиночку.

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Зимова країна на ВДНГ (7 грудня – 1 березня)

На ВДНГ аж до самої весни проходитиме фестиваль Зимова країна на ВДНГ. Вхід безкоштовний, але за більшість розваг доведеться заплатити. Основною локацією стане каток під відкритим небом.

Новинка цього року – Різдвяна фабрика мрій.

Вона розташувалася в другому павільйоні. Тут відвідувачі зможуть потрапити до ельфів-чарівників і подивитися, як створюються новорічні іграшки.

Вартість квитка – 200 грн.

Новий рік 2020 у Києві: ресторани

Багато ресторанів пропонують у цей день спеціальні шоу-програми, тому можна зустріти новорічну ніч 2020 у Києві за святковим столом.

Головне – встигнути замовити столик.

Запальні ведучі та шоу-балети не дадуть нудьгувати, а вишукані страви та напої не залишать голодними

Також будьте готові до фіксованої мінімальної суми на людину.

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