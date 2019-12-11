Скласти меню на Новий рік 2020 – справа не з легких. Адже потрібно не тільки добре розрахувати бюджет, задовольнити смаки гостей, але і догодити символу прийдешнього року – Білому Щуру. Кращі рецепти страв для новорічного столу підготували Факти ICTV.

У 2020 році світ зустрічає рік Білого Металевого Щура. А це означає, що на столі можуть бути досить різноманітні страви. Адже щур – тварина невибаглива і любить поласувати будь-якою їжею.

Обов’язкові страви на новорічному столі

Аби задобрити символ Нового року 2020, на столі повинні бути страви, до складу яких входять:

м’ясо (якщо його буде кілька видів – то це ідеально);

морепродукти;

фрукти;

ягоди;

сир;

зелень.

Для гарніру краще обрати не тільки звичну картоплю, але і різні крупи. Це можуть бути сочевиця, гречка, рис. Якщо ви хвилюєтеся, що гостям не сподобається таке частування, то залишити можна і картоплю.

Також щур небайдужий до солодкого. Тому десерт на новорічному столі обов’язковий. Це може бути фруктове частування або домашня випічка. Обов’язково для таких страв використовуйте спеції і горіхи. Вони стануть запорукою прихильності і заступництва Щура.

Щодо напоїв, то не варто ставити на стіл міцний алкоголь. Краще віддати перевагу традиційному шампанському, вину, лікерам або іншим слабоалкогольним напоям та коктейлям.

Чого не має бути на столі?

На новорічному столі не повинно бути:

капусти;

редьки;

ріпи;

манної крупи (навіть як додаткового інгредієнта);

надмірно жирної їжі;

сиру з різким запахом;

міцних алкогольних напоїв.

Як прикрасити новорічний стіл?

Основною деталлю новорічного столу є білосніжна скатертина. Вона може бути декорована світлою вишивкою або мереживом. Ще одним важливим елементом сервірування є серветки. Вони можуть бути текстильні або паперові.

Святковий посуд повинен бути якісним. Бажано, щоб це був один сервіз або хоча б одного стилю. Цьогоріч не варто ставити на стіл різний посуд.

Декоративні елементи для новорічного столу можна зробити самостійно або купити в магазині. Це можуть бути шишки, гірлянди, мішура, свічки, маленькі ялинки, зірки, конфеті.

Можна доповнити загальний інтер’єр символікою покровительки – мишкою або щуром.

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Рецепти страв на новорічний стіл

Безліч рецептів та ідей є у вільному доступі. Тому, що приготувати на Новий рік 2020 – не стане проблемою. Ми ж зібрали декілька оригінальних варіантів.

Салат із мандаринами

Для його приготування знадобиться:

мандарин – 1 шт.;

хурма – 1 шт.;

солений гострий перець – 1 шт.;

куряче філе запечене або відварене – 200 г;

малосольні невеликі огірки – 2 шт.;

свіжий помідор – 0,5 шт.;

цибуля – 0,5 шт.;

рослинне масло – 1 ст.л.;

сіль, перець.

Для соусу потрібні:

запечений баклажан – 1 шт.;

червоний гострий перець;

маринований часник – 2 зубчики;

кінза – 30 г;

малосольний огірок – 1 шт.;

майонез – 3 ч.л.;

мед – 0,5 ч.л.;

рослинне масло – 1 ст.л.

Салат викладається прошарками, перший з яких – хурма. Далі йдуть огірки і помідори. М’ясо – поверх перцю. Зверху викладаємо цибулю, попередньо підсмажену на сковорідці до золотистого кольору. Далі час соусу, всі інгредієнти якого взбиваються в блендері. Соус можна замінити майонезом або ж олією. Мандарин ріжеться напівкільцями і використовується для декорування.

Профітролі з сиром і лососем

Для приготування закуски візьміть:

вершковий сир – 300 г;

вершки 35% – 50 мл;

слабосолений лосось чи сьомга – 300 г;

червона ікра та кріп для декору;

сіль та перець.

У сир додати вершки, подрібнений кріп, сіль з перцем за смаком та збити до однорідної маси. Далі у приготованих або куплених профітролях (тарталетках) необхідно зрізати верхівки та наповнити їх отриманою збитою масою. Наступний етап – нарізати тоненькими слайсами лосось та згорнути у симпатичну форму. Закуска прикрашається червоною рибою, ікрою та зеленню.

Качка фарширована апельсинами

Для цієї м’ясної страви потрібні наступні інгредієнти:

качка – від 2 кг;

апельсини – 3 шт.;

корінь імбиря – 5 см;

розмарин;

оливкової олії – 1 ст.л.;

мед – 30 г;

сіль та перець.

Технологія приготування:

Качку ретельно вимийте, обріжте тельбухи та зайвий жир. Потім проколіть виделкою шкірку та натріть маринадом (сіль, перець, сік одного апельсину та цедра). Залиште качку щонайменше на 2 години. Тим часом розріжте 2 апельсина слайсами, натріть на мілкій тертці почищений імбир, поріжте декілька гілочок розмарину, додайте 1 столову ложку оливкової олії – це буде начинка. Далі начиніть замариновану качку, а черево зашийте або закрийте зубочистками. Покладіть птицю в рукав для запікання чи обгорніть фольгою. Запікайте приблизно 40 хвилин при температурі 180°C. Потім полийте соком та жиром, які утворилися на дні та запікайте ще 40 хвилин. Дістаньте тушку та намажте медом для рум’яності. Запікайте ще 15 хвилин.

Сирні кульки

Ця закуска особливо підійде для тих, хто не їсть м’ясо.

Для приготування вам знадобиться:

твердий сир – 200 г;

яйця – 3 шт;

пшеничне борошно – 4 ст. л;

борошно для панірування – 3 ст. л;

олія для смаження;

сіль – за смаком.

Щоб приготувати закуску:

Відокремте білки від жовтків, збийте білки в стійку піну, додавши дрібну сіль, борошно і добре перемішайте. Сир натріть на дрібній тертці, додайте його в миску і також перемішайте до однорідності. Вологими руками зробіть невеликі кульки та викладіть на тарілку, присипану борошном. Після цього обсмажте у фритюрі, не перевертаючи. Олії повинно бути достатньо, щоб кульки плавали. Готові золотисті кульки викладіть на тарілку із серветками.

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