Якою буде погода на Новий рік 2020 та Різдво – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Погода на Новий рік 2020 навряд потішить українців теплом.

Згідно з прогнозом ресурсу Метеопрог, то грудень цього року очікується тепліший, ніж зазвичай. Похолодання та снігопади наскочать у другій половині місяця.

Якою буде погода на Новий рік 2020 року, також розповів народний синоптик Леонід Горбань.

Читайте: Вихідні на Новий рік 2020: скільки відпочиватимуть українці

Він повідомив, що під кінець першого зимового місяця в Україну завітають морози і на Новий рік буде холодно.

За його словами снігопади очікуються 28-29 грудня, однак на Новий рік опадів не буде.

31 грудня середня температура повітря досягне -3…-4 вдень і -4…-5 вночі.

На Різдво стовпчики термометрів опустяться ще нижче. В середньому температура повітря буде -6…-8 вдень і -12…-13 вночі.

До слова, Факти ICTV також розповідали, якою буде погода в Єгипті на Новий рік, адже українці часто люблять на свято вирушати до пальм та екзотики.