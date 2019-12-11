12 грудня буде останній повний місяць в 2019 році. Що не можна робити в цей час, читайте на Фактах ICTV.
Повний місяць у грудні 2019 року настане 12 числа о 7.15 за київським часом.
Він буде останнім в році, що минає, і пройде в знаку Близнюків.
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З огляду на мінливість і непередбачуваність Близнюків, можуть виникати конфліктні ситуації, однак сприятливе поєднання Меркурія і Сатурна врівноважить негативні аспекти.
Що не можна робити в повний місяць 12 грудня:
- давати і брати гроші в борг;
- брати кредити;
- робити дорогі покупки;
- сваритися або з’ясовувати стосунки;
- проводити важливі переговори;
- укладати серйозні угоди;
- починати нові проекти;
- ризикувати – в повний місяць ризик може призвести до проблем:
- процедури з догляду за обличчям, волоссям і тілом.
Факти ICTV писали про те, що астронавтів США планують знову відправити на Місяць у 2024 році, де вони проведуть якийсь час.