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Факти / Lifestyle

Повний місяць 12 грудня: особливості і що не можна робити

12 грудня буде останній повний місяць в 2019 році. Що не можна робити в цей час, читайте на Фактах ICTV.

Повний Місяць

Повний місяць у грудні 2019 року настане 12 числа о 7.15 за київським часом.

Він буде останнім в році, що минає, і пройде в знаку Близнюків.

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З огляду на мінливість і непередбачуваність Близнюків, можуть виникати конфліктні ситуації, однак сприятливе поєднання Меркурія і Сатурна врівноважить негативні аспекти.

Що не можна робити в повний місяць 12 грудня:

  • давати і брати гроші в борг;
  • брати кредити;
  • робити дорогі покупки;
  • сваритися або з’ясовувати стосунки;
  • проводити важливі переговори;
  • укладати серйозні угоди;
  • починати нові проекти;
  • ризикувати – в повний місяць ризик може призвести до проблем:
  • процедури з догляду за обличчям, волоссям і тілом.

Факти ICTV писали про те, що астронавтів США планують знову відправити на Місяць у 2024 році, де вони проведуть якийсь час.

Фото: Dreamstime

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