Різдвяний піст почався 28 листопада і завершується 7 січня Різдвом Христовим. Факти ICTV склали для вас календар харчування на кожен день.
Що і коли можна їсти у 40-денний Різдвяний піст 2019-2020? Він вважається нестрогим: заборонено всі продукти тваринного походження – м’ясо, молоко та яйця, проте рибу можна їсти в четвер, суботу, неділю та деякі церковні свята.
Йдеться про Введення у храм Пресвятої Богородиці (4 грудня) та День святого Миколая (19 грудня).
Основа пісного раціону – каші, супи, овочі, боби, гриби, горіхи, мед, фрукти та рослинна олія.
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У деякі дні дозволяється червоне вино, а наприкінці посту – з 2 до 6 січня – не можна вживати рибу, навіть у суботу та неділю.
У 2019 році Різдвяний піст почнеться у четвер, а закінчиться у понеділок. Наш календар харчування допоможе орієнтуватися.
Різдвяний піст 2019-2020 має три етапи
З 28 листопада до 19 грудня:
28 листопада, четвер – гаряча їжа з олією і риба.
29 листопада, п’ятниця – сухоїдіння (фрукти, овочі, горіхи, хліб, мед і сухофрукти, без олії).
30 листопада, субота – гаряча їжа з олією і риба, дозволяється вино.
1 грудня, неділя – страви з олією, риба та вино.
2 грудня, понеділок – гаряча рослинна їжа без олії.
3 грудня, вівторок – гаряча рослинна їжа з олією і риба.
4 грудня, середа – Введення у храм Пресвятої Богородиці. Дозволяється риба, страви з олією та вино.
5 грудня, четвер – гаряча їжа з олією та риба.
6 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.
7 грудня, субота – гаряча рослинна їжа з олією, риба та вино.
8 грудня, неділя – страви з олією, риба, вино.
9 грудня, понеділок – гаряча їжа без олії.
10 грудня, вівторок – рослинна їжа з додаванням олії (супи, каші), а також риба.
11 грудня, середа – сухоїдіння.
12 грудня, четвер – гаряча рослинна їжа з олією, риба.
13 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.
14 грудня, субота – гаряча їжа з олією і риба, дозволяється вино.
15 грудня, неділя – страви з олією, риба та вино.
16 грудня, понеділок – будь-яка рослинна їжа без олії.
17 грудня, вівторок – рослинна їжа з додаванням олії та риба.
18 грудня, середа – сухоїдіння.
19 грудня, четвер – День святого Миколая. Рослинна їжа з додаванням олії, риба та трохи вина.
З 20 грудня до 1 січня:
20 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.
21 грудня, субота – гаряча їжа рослинного походження з олією, риба і вино.
22 грудня, неділя – гаряча їжа з олією, риба, трохи вина.
23 грудня, понеділок – гаряча рослинна їжа без олії.
24 грудня, вівторок – гаряча рослинна їжа з олією.
25 грудня, середа – сухоїдіння.
26 грудня, четвер – гарячі страви з олією.
27 грудня, п’ятниця – сухоїдіння.
28 грудня, субота – гаряча їжа рослинного походження з олією, риба і вино.
29 грудня, неділя – гарячі страви з олією, риба, вино.
30 грудня, понеділок – гаряча рослинна їжа без олії.
31 грудня, вівторок – гаряча рослинна їжа з олією.
1 січня, середа – Новий рік. Сухоїдіння.
З 2 до 6 січня:
2 січня, четвер – гаряча рослинна їжа без олії.
3 січня, п’ятниця – сухоїдіння.
4 січня, субота – рослинна їжа з олією.
5 січня, неділя – гаряча їжа з олією.
6 січня, понеділок – Святвечір. До першої зірки заборонено їсти, а на столі мають бути лише пісні страви.
Факти ICTV склали для вас календар церковних свят на 2020 рік, в якому також зібрані всі пости.