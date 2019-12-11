Один з головних атрибутів святкового столу на Новий рік 2020 залишається салат Олів’є, який кожна господиня готує за своїм унікальним рецептом.

Салат Олів’є – м’ясний салат, який традиційно готується в країнах СНД на Новий рік. В оригінальному рецепті, як його готував кухар Люсьєн Олів’є, до складу входить смажений рябчик, картопля, свіжі огірки, каперси, оливки, соус Провансаль, соус Кабуль. Факти ICTV представляють вам сучасний рецепт Олів’є.

Що треба для салату Олів’є:

відварна картопля – 4 штуки,

відварна морква – 2 штуки,

варена ковбаса Докторська (відварене куряче філе) – 500 г,

яйця круті – 4 штуки,

солоні (мариновані) огірки – 4 штуки,

консервований зелений горошок,

майонез,

зелень,

сіль за смаком;

Для майонезу:

яєчні жовтки – 2 штуки,

оливкова олія – ​​130 мл,

гірчичний порошок – 0,5 ч. ложки,

цукор – 0,5 ч. ложки,

сіль – 0,5 ч. ложки.

Спосіб приготування салату Олів’є:

Крок 1. Готуємо майонез: з’єднуємо всі складові і збиваємо блендером

Крок 2. Відварену картоплю, моркву, яйця, огірки і ковбасу наріжте дрібними кубиками

Крок 3. З консервованого горошку зливаємо рідину і додаємо в салат

Крок 4. Заправляємо олів’є майонезом, солимо і добре перемішуємо, викладаємо у форму

Крок 5. Ставимо олів’є в холодильник, щоб він добре просочився

Крок 6. Перед подачею на стіл, салат олів’є можна прикрасити зеленню

Що приготувати крім Олів’є, дивіться в меню на Новий рік 2020. У нашому матеріалі ви дізнаєтеся, які страви варто ставити на святковий стіл, щоб задобрити символ року – Білого Металевого Щура.