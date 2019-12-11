Скутери, самокати, сегвеї. Чому українці пересідають на електротранспорт

У світі стає дедалі популярнішим електричний транспорт. Це не так брутально, як, скажімо, класичний мотоцикл, але без сумніву – надзвичайно технологічно і екологічно. Ані шкідливих викидів, ані шуму. При бажанні, електроконя можна розігнати до 150 км/год, а на одному заряді доїхати з Києва до Черкас.

Електричний транспорт став характерною рисою пейзажу європейських мегаполісів. Електроскутери, сегвеї, самокати, моноколеса – сучасні засоби пересування на будь-який смак. І якщо у байкерів жага до швидкості, то тут – до маневрів та мобільності.

Наприклад, у моноколес плюси очевидні: не стоїш у пробках, вільно заходиш у метро – фактично, як телепорт містом.

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Ще одна новинка – мінісегвей. Явно легший та безпечніший. 40 км/год для деяких сміливців – це зовсім не межа, та очевидно, що моноколесо – річ на любителя. А от що знайоме кожному ще з дитинства – це самокат. Тільки вже електричний. Електросамокат може бути швидшим за велосипед, але займає значно менше місця. З ним вас запустять в магазин, він не заважатиме в метро.

Електротранспорт в Україні: плюси і мінуси

Здавалось би, ідеальний девайс, та є одне але – не дружить з бордюрами. А їх в українських містах просто мільйони. І якщо з’їхати ще якось можна, то застрибнути – зась. От і доводиться їздити по проїжджій частині. І виходить, що водій електросамокату – повноцінний учасник дорожнього руху. А тут треба і правила знати, і сигнали подавати.

В управлінні патрульної поліції визнають: цей транспорт в Україні поки і дійсно не підпадає під жодне визначення. А відтак і правил, обмежень та відповідальності для них також немає. Фактично – де хочеш там і їздиш.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що президент Естонії подарувала Зеленському електровелосипед.