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SpaceX вирішила швидше запустити місію на кораблі Crew Dragon

SpaceX заявила, що перший пілотований політ космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції може відбутися вже в лютому 2020 року. Це швидше ніж планувалося раніше.

SpaceX вирішила швидше запустити місію на кораблі Crew Dragon

До лютого 2020 року корабель Crew Dragon має пройти ще кілька тестів.

Президент компанії SpaceX Гвен Шотвелл розповіла, що 4 січня буде перевірена система аварійного припинення польоту Crew Dragon. Під час тестового запуску, що пройде в космічному центрі імені Кеннеді у Флориді, на борту не буде астронавтів.

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За умови задовільного завершення тестів Crew Dragon може бути готовий до пілотованого польоту вже в лютому, коли астронавти NASA Боб Бенкен і Даг Херлі вилетять на Міжнародну космічну станцію.

– Ми сподіваємося на перший політ з екіпажем в лютому, — сказала Шотвелл.

До слова, раніше ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту ізраїльський супутник.

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