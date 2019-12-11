SpaceX вирішила швидше запустити місію на кораблі Crew Dragon

SpaceX заявила, що перший пілотований політ космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції може відбутися вже в лютому 2020 року. Це швидше ніж планувалося раніше.

До лютого 2020 року корабель Crew Dragon має пройти ще кілька тестів.

Президент компанії SpaceX Гвен Шотвелл розповіла, що 4 січня буде перевірена система аварійного припинення польоту Crew Dragon. Під час тестового запуску, що пройде в космічному центрі імені Кеннеді у Флориді, на борту не буде астронавтів.

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За умови задовільного завершення тестів Crew Dragon може бути готовий до пілотованого польоту вже в лютому, коли астронавти NASA Боб Бенкен і Даг Херлі вилетять на Міжнародну космічну станцію.

– Ми сподіваємося на перший політ з екіпажем в лютому, — сказала Шотвелл.

До слова, раніше ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту ізраїльський супутник.