Купити Xiaomi Redmi K30 в Україні можна буде у січні 2020 року. Більше про характеристики та особливості флагманського смартфону Redmi K30 читайте на сайті Факти ICTV.

Китайська компанія Xiaomi презентувала новий флагманський смартфон Redmi K30, що буде доступний у двох модифікаціях: із підтримкою 4G або 5G-мережі.

Характеристики Redmi K30 Моделі Redmi K30 відрізняються процесорами, бо флагман працює на процесорі Snapdragon 765G, а його аналог із 4G працює на Snapdragon 730G. У смартфона 6,67-дюймовий Full HD + екран з роздільною здатністю 1080×2400 пікселів. Для додаткового захисту флагман покритий захисним склом Corning Gorilla Glass 5. Redmi K30 5G оснащений акумулятором на 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки 30-Вт, а K30 4G – 4400 мАг (швидка зарядка 27 Вт). Читайте: Xiaomi Mi Note 10: характеристики і ціна в Україні

Датчик відбитків пальців розташований на боковій панелі. А роз’єм для навушників сягає 3,5-мм.

Обидві моделі працюють на операційній системи Android 10 з фірмовою оболонкою MIUI 11.

Камера Redmi K30

Модуль основної камери представлений чотирма об’єктивами:

64 Мп головний модуль.

8 Мп ультраширокий модуль.

5 Мп супермакро камера (в K30 — 2 Мп).

2 Мп для портретних фото.

Фронтальна камера має два об’єктиви — на 20 і 2 Мп.

Ціна Redmi K30

Флагман Redmi K30 представлений у чотирьох кольорах: білому, синьому, червоному і фіолетовому кольорах. Продаж версії Redmi K30 4G стартує 12 грудня.

Redmi K30 5G надійде в продаж трохи пізніше – у січні 2020 року.

Версія Redmi K30 4G 6 ГБ + 64 ГБ – 5,6 тис. грн.

Redmi K30 4G 6 ГБ + 128 ГБ – 5,9 тис. грн.

Redmi K30 4G 8 ГБ + 128 ГБ – 6,6 тис. грн.

Redmi K30 4G 8 ГБ + 256 ГБ – 7,7 тис. грн.

Redmi K30 5G 6 ГБ + 64 ГБ – 7 тис. грн.

Redmi K30 5G 6 ГБ + 128 ГБ – 8 тис. грн.

Redmi K30 5G 8 ГБ + 128 ГБ – 9 тис. грн.

Redmi K30 5G 8 ГБ + 256 ГБ – 10,1 тис. грн.

До слова, компанія Xiaomi представила смарт-годинник Mi Watch, який називають маленьким смартфоном на зап’ясті.