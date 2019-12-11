11 грудня відзначається День пам’яті священномученика митрополита Серафима. Більше про свята цього дня – у матеріалі Фактів ICTV.
11 грудня – Міжнародний день гір, який був встановлений за рішенням Генеральної Асамблеї ООН у січні 2003 року.
ООН закликала міжнародне співтовариство організовувати в цей день заходи з метою привернення уваги до проблем розвитку гірських регіонів планети.
11 грудня ще відзначається Міжнародний день танго. Свято приурочене до дня народження аргентинського співака, кіноактора і знаменитого короля танго Карлоса Гарделя.
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У церковному календарі 11 грудня – День пам’яті священномученика митрополита Серафима.
Іменини 11 грудня святкують: Олексій, Андрій, Данило, Костянтин, Микола, Тимофій, Прасковія і Ганна.
Що не можна робити 11 грудня:
- Не можна лаятися.
- Не займайте нічого сусідам, тому що з річчю можна віддати щастя.
Прикмети на 11 грудня:
- Якщо в цей день плюсова температура, то чекай швидких морозів.
- Багато воронів в небі літає – буде скоро заметіль.
- Побачити в цей день птицю сойку – до хороших новин.
- Сойка до будинку підлетіла – бути в тому будинку щастя.
Раніше Факти ICTV писали, які ще свята очікуються у грудні 2019. Цього місяця в українців буде додатковий державний вихідний.