PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 11 грудня 2019

11 грудня відзначається День пам’яті священномученика митрополита Серафима. Більше про свята цього дня – у матеріалі Фактів ICTV.

Какой праздник сегодня, 11 декабря 2019

11 грудня – Міжнародний день гір, який був встановлений за рішенням Генеральної Асамблеї ООН у січні 2003 року.

ООН закликала міжнародне співтовариство організовувати в цей день заходи з метою привернення уваги до проблем розвитку гірських регіонів планети.

11 грудня ще відзначається Міжнародний день танго. Свято приурочене до дня народження аргентинського співака, кіноактора і знаменитого короля танго Карлоса Гарделя.

Читайте: Коли святкують католицьке Різдво 2019 в Україні

У церковному календарі 11 грудня – День пам’яті священномученика митрополита Серафима.

Іменини 11 грудня святкують: Олексій, Андрій, Данило, Костянтин, Микола, Тимофій, Прасковія і Ганна.

Що не можна робити 11 грудня:

  • Не можна лаятися.
  • Не займайте нічого сусідам, тому що з річчю можна віддати щастя.

Прикмети на 11 грудня:

  • Якщо в цей день плюсова температура, то чекай швидких морозів.
  • Багато воронів в небі літає – буде скоро заметіль.
  • Побачити в цей день птицю сойку – до хороших новин.
  • Сойка до будинку підлетіла – бути в тому будинку щастя.

Раніше Факти ICTV писали, які ще свята очікуються у грудні 2019. Цього місяця в українців буде додатковий державний вихідний.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка