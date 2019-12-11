2020 за китайським календарем рік Білого Сталевого Щура. При виборі подарунка на Новий рік варто враховувати особливості символу року. Що саме не можна дарувати в рік Щура, розкажуть Факти ICTV.
Щури (за китайським гороскопом) вважаються хитрими реалістами, які здатні швидко адаптуватися до будь-яких умов. Вони талановиті та дотепні. Метал додає цьому знаку наполегливості та бажання досягти матеріального благополуччя, а також прагнення займатися глобальними проектами. У 2020 році, як кажуть астрологи, чекають зміни всіх представників цього знаку.
При виборі подарунку на Новий рік утримайтеся від дрібничок і безглуздих речей. Зробіть сюрприз, який принесе людині користь. Обов’язково врахуйте хобі того, хто прийме ваш подарунок, а також якісь глобальні потреби. Не забувайте, що Щур негативно ставиться до води, кішок і змій.
Список того, що не можна дарувати на Новий рік 2020:
- Шампуні, парфуми, гелі для душу, а також алкоголь. Все, що має форму рідини. Якщо ви на 100 відсотків впевнені, що саме такий подарунок потрібен людині, тоді можна зробити виняток.
- Котики та змії. Пам’ятаємо, що Щур негативно до них ставиться, тому уникаємо навіть речей з їх зображенням.
- Живі щури – теж погана ідея. Вони можуть принести в 2020 році невдачу людині, якій ви їх подарували, і вам самим.
- Скляні предмети. Їх не можна дарувати, бо Щур боїться гострих осколків.
- Різні м’які іграшки та статуетки. Ви можете їх додати до подарунка як приємний бонус, але вони не повинні стати основним презентом на Новий рік 2020.
Які ж подарунки все таки варто дарувати рідним і близьким на Новий рік 2020, дивіться в нашому матеріалі, де ми зібрали для вас 10 цікавих варіантів.