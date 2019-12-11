2020 за китайським календарем рік Білого Сталевого Щура. При виборі подарунка на Новий рік варто враховувати особливості символу року. Що саме не можна дарувати в рік Щура, розкажуть Факти ICTV.

Щури (за китайським гороскопом) вважаються хитрими реалістами, які здатні швидко адаптуватися до будь-яких умов. Вони талановиті та дотепні. Метал додає цьому знаку наполегливості та бажання досягти матеріального благополуччя, а також прагнення займатися глобальними проектами. У 2020 році, як кажуть астрологи, чекають зміни всіх представників цього знаку.

При виборі подарунку на Новий рік утримайтеся від дрібничок і безглуздих речей. Зробіть сюрприз, який принесе людині користь. Обов’язково врахуйте хобі того, хто прийме ваш подарунок, а також якісь глобальні потреби. Не забувайте, що Щур негативно ставиться до води, кішок і змій.

Список того, що не можна дарувати на Новий рік 2020:

Шампуні, парфуми, гелі для душу, а також алкоголь. Все, що має форму рідини. Якщо ви на 100 відсотків впевнені, що саме такий подарунок потрібен людині, тоді можна зробити виняток.

Котики та змії. Пам’ятаємо, що Щур негативно до них ставиться, тому уникаємо навіть речей з їх зображенням.

Живі щури – теж погана ідея. Вони можуть принести в 2020 році невдачу людині, якій ви їх подарували, і вам самим.

Скляні предмети. Їх не можна дарувати, бо Щур боїться гострих осколків.

Різні м’які іграшки та статуетки. Ви можете їх додати до подарунка як приємний бонус, але вони не повинні стати основним презентом на Новий рік 2020.

Які ж подарунки все таки варто дарувати рідним і близьким на Новий рік 2020, дивіться в нашому матеріалі, де ми зібрали для вас 10 цікавих варіантів.