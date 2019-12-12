Святого Андрія Первозванного відзначають 13 грудня. Аби дізнатися про своє майбутнє у коханні, у ніч з 12 на 13 грудня в давнину влаштовували ворожіння.

Факти ICTV підібрали кілька найпопулярніших ворожінь на Андрія, які допоможуть дізнатися свою долю.

Ворожіння на кохання в Андріїв день за допомогою хліба

Перед сном покладіть під подушку шматочок свіжого хліба, акуратно загорнутий в рушник. Запросіть судженого такими словами: “суджений-ряджений, приходь мого хлібця скуштувати”, й постарайтеся запам’ятати сон.

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Ворожіння на кохання в Андріїв день за допомогою квасолі

Візьміть жменю великої квасолі. Загадайте питання, пересипаючи квасолю з руки в руку. Потім квасолю переберіть, примовляючи “так” і “ні”, як ворожіння на ромашці. Остання фасолинка і буде відповіддю на ваше запитання.

Дізнатися про кохання на Андрія за допомогою імені

Ввечері вийдіть на вулицю і запитайте у першого зустрічного чоловіка, як його звати. У вашого судженого буде таке ж ім’я.

Ворожіння на майбутнє сімейне життя

Не знаєте, що чекає на вас з вашим коханим чоловіком? Напишіть варіанти розвитку подій на клаптиках паперу. Наприклад, “розлучимося”, “одружимося”, “дитина” тощо. Загорніть всі папірці у хустинку коханого і покладіть під подушку. А вранці витягніть один папірець із заплющеними очима.

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Дізнатися про кохання і правильний вибір нареченого

У вас кілька наречених і ви не знаєте, кого з них вибрати? Візьміть кілька цибулин (за кількістю наречених) і поставте кожну в банку з водою, попередньо наклеївши на банки стікери з іменами наречених. Яка цибулина проросте першою, з тим чоловіком вас і чекає щастя.

Ворожіння за допомогою води

Налийте води у широку миску. Візьміть половинку шкаралупи волоського горіха і закріпіть у ній недогарок свічки. По краях миски викладіть папірці з іменами знайомих чоловіків. Запаліть свічку, поставте шкаралупу посередині миски і чекайте, до якого папірця з ім’ям підпливе ваш імпровізований кораблик долі.

Фото: pixabay.com

А щоб ворожити було цікавіше та веселіше, рекомендуємо вам влаштувати у ніч на Андрія дівич-вечір, запросити додому незаміжніх подруг та ворожити на судженого всім разом.

Зовсім небагато залишилося до початку Нового року з магічними цифрами 2020. І для того, щоб ви не упустили свою вдачу Факти ICTV зібрали список прикмет на рік Щура, які передбачать долю.