Бюджетний флагман iQOO Neo 855 надійшов у продаж

12 грудня в продаж надійшов бюджетний флагман Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition, який пропонують придбати за $340.
Флагманський смартфон від компанії Vivo під назвою iQOO Neo 855 Racing Edition надійшов у продаж 12 грудня.
Він позиціюється як бюджетний флагман для молоді. Перші покупці можуть придбати його за $340 та отримати у подарунок безкоштовну заміну дисплея протягом шести місяців.
Новинка оснащена процесором Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 128 ГБ флеш-пам’яті і 12 ГБ оперативної пам’яті.
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Розмір дисплея iQOO Neo 855 Racing Edition становить 6,38 дюймів. Він працює у роздільній здатності Full HD+ (1920×1080).
Основна камера складається з трьох датчиків на 12, 8 і 2 Мп, роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.
Крім того, бюджетний флагман підтримує 33-ватну зарядку і здатний заряджатися з 2% до 25% за 10 хвилин.
До слова, у мережі з’явилися рендери смартфона Samsung Galaxy S11e, офіційний анонс якого призначений на 2020 рік.
Джерело: Gizchina
Фото: Gizchina