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Факти / Lifestyle

День апостола Андрія: що треба знати про свято

День пам’яті апостола Андрія Первозванного щорічно відзначають 13 грудня. Факти ICTV розкажуть про історію свята.

День апостола Андрія:

Ісус Христос першим покликав Андрія до себе в учні, тому одного з 12 апостолів називають Первозванним.

Він проповідував у різних країнах християнство, пройшов Малу Азію, Фракію, Македонію, Крим, Причорномор’я та Дніпром піднявся до місця, де сьогодні розташований Київ. На тому місці апостол встановив Хрест.

– Бачите гори ці, — сказав апостол своїм учням, – на цих горах засяє благодать Божа, і буде великий город, і багато церков буде споруджено, – писав літописець Нестор.

Апостольський шлях Андрія завершився 13 грудня приблизно 62 року н. е., коли його за проповідницьку діяльність розіп`яли в грецькому місті Патри.

У 357 році мощі святого апостола Андрія Первозванного урочисто перенесли в Константинополь і поклали в храмі Святих Апостолів поряд з мощами святого апостола та євангеліста Луки та учня апостола Павла – апостола Тимофія.

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Після взяття Константинополя хрестоносцями у 1208 році мощі святого перевезли до Італії та помістили у кафедральному храмі в Амальфі. За часів Папи Римського Пія (1458) мощі Андрія перенесли в Рим та поклали в соборі Святого Апостола Петра.

Апостол Андрій є святим покровителем України, Росії, Шотландії, Румунії, Греції, Сицилії, Амальфі, а також моряків та рибалок.

Також його вважають засновником та небесним покровителем Константинопольської православної церкви.

До речі, у ніч на Андрія дівчата ворожать. Факти ICTV підібрали кілька найпопулярніших ворожінь.

Фото: andriyivska-tserkva.kiev.ua

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