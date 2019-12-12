День Сухопутних військ України щороку відзначається 12 грудня. Найкращі привітання в СМС підготували Факти ICTV.
День Сухопутних військ в Україні почали святкувати з 1997 року. Хоча самі війська були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі указу президента відповідно до статті 4 закону України Про Збройні Сили України у 1996 році.
До складу Сухопутних військ входять армійська авіація, механізовані і танкові війська, аеромобільні війська, ракетні війська, артилерія та війська протиповітряної оборони.
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Щоб привітати зі святом військових, ідеально підійдуть СМС-привітання.
З Днем сухопутних військ тебе я вітаю,
Щастя і удачі тобі бажаю.
Служби легкої, миру в Батьківщині,
Пишаймось тобою, солдате і сину!
***
Сухопутні війська,
Пишається вами країна уся.
З Днем сухопутних військ вітаємо,
Мужності, вдачі, везіння бажаємо.
Хай друзі крокують в одному строю,
А ангели оберігають долю твою.
***
Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
Хай всюди – спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир –
Могутній, нездоланний, вмілий!
Зі святом тебе, воїне милий!
***
Міцні засмальцьовані руки
І м’язи тверді, наче дуб.
На білій, як день, вишиванці
Блищить український тризуб.
В очах – крижана недовіра,
Як глобус блищить голова.
З Днем сухопутних військ України
Тебе щиро вітаю я!
***
З Днем сухопутних військ України
Тебе сьогодні ми вітаєм,
Від всієї душі тобі ми бажаєм:
Щасливих днів і ніжної ласки,
Принцесу милу із гарної казки,
Перемогу важку в боротьбі –
Хай все це дістанеться тобі!
***
Ми вас вітаємо герої,
Що мир тримаєте в покої.
Найкращі в світі ви війська,
І дуже сильна в вас рука!
На захист перших вас завжди всі кличуть
Загрозу від країни відвернуть,
І щоб у злагоді жили жінки і діти,
Повинні ви іти в далеку путь.
І ми пишаємося Вами,
Своїми сухопутними військами.
Бажаєм вам сто років жить,
В житті ніколи не тужить!
Які ще свята чекають на українців, дивіться в календарі на грудень.
Фото: Міноборони