День Сухопутних військ України щороку відзначається 12 грудня. Найкращі привітання в СМС підготували Факти ICTV.

День Сухопутних військ в Україні почали святкувати з 1997 року. Хоча самі війська були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі указу президента відповідно до статті 4 закону України Про Збройні Сили України у 1996 році.

До складу Сухопутних військ входять армійська авіація, механізовані і танкові війська, аеромобільні війська, ракетні війська, артилерія та війська протиповітряної оборони.

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Щоб привітати зі святом військових, ідеально підійдуть СМС-привітання.

З Днем сухопутних військ тебе я вітаю,

Щастя і удачі тобі бажаю.

Служби легкої, миру в Батьківщині,

Пишаймось тобою, солдате і сину!

***

Сухопутні війська,

Пишається вами країна уся.

З Днем сухопутних військ вітаємо,

Мужності, вдачі, везіння бажаємо.

Хай друзі крокують в одному строю,

А ангели оберігають долю твою.

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Зі святом тебе, воїне милий!

***

Міцні засмальцьовані руки

І м’язи тверді, наче дуб.

На білій, як день, вишиванці

Блищить український тризуб.

В очах – крижана недовіра,

Як глобус блищить голова.

З Днем сухопутних військ України

Тебе щиро вітаю я!

***

З Днем сухопутних військ України

Тебе сьогодні ми вітаєм,

Від всієї душі тобі ми бажаєм:

Щасливих днів і ніжної ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Хай все це дістанеться тобі!

***

Ми вас вітаємо герої,

Що мир тримаєте в покої.

Найкращі в світі ви війська,

І дуже сильна в вас рука!

На захист перших вас завжди всі кличуть

Загрозу від країни відвернуть,

І щоб у злагоді жили жінки і діти,

Повинні ви іти в далеку путь.

І ми пишаємося Вами,

Своїми сухопутними військами.

Бажаєм вам сто років жить,

В житті ніколи не тужить!

Які ще свята чекають на українців, дивіться в календарі на грудень.

Фото: Міноборони