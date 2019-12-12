З нагоди Дня сухопутних військ України Факти ICTV зібрали найкращі привітання.

День сухопутних військ ЗСУ відзначають 12 грудня. Свято з’явилося у 1997 році, через рік після завершення формування сухопутних військ ЗСУ.

До складу сухопутних військ відносять механізовані, танкові, ракетні війська, артилерію, армійську авіацію, війська протиповітряної оборони, десантно-штурмові війська і війська спецпризначення.

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Зі святом армійців уже привітали президент України Володимир Зеленський, командувач Об’єднаними силами генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Тому також не залишайтеся осторонь. Привітайте всіх причетних зі святом. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Днем сухопутних військ.

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Вітаємо всіх причетних з Днем Сухопутних військ України! Військова служба – це гідне заняття. Для нас всіх спокійніше від думки про те, що саме ви захищаєте нас і забезпечуєте нашу безпеку. Нехай же у вас все буде відмінно і в особистому, і в професійному плані. Зі святом!

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Ви – наш захист і опора, бійці сухопутних військ. Борг ваш священний – в будь-який час невтомно охороняти спокій нашої Батьківщини. Сьогодні, в цю чудову дату, прийміть наші вітання і душевні побажання здоров’я, успіхів і благополуччя!

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Ми не втомимося вітати героїв,

Яким не дають спокою

Загрози для найулюбленішою країни,

пишайся Україна

Своїми сухопутними військами,

І сміливими і зухвалими синами!

Ваших перемог всіх нам не злічити,

Хвала за це Вам і честь!

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Ви не вовки морські, але небезпечні тигри,

Нехай тремтить ворог, посивівши на бігу.

Ні, не жадаєте крові, а бажаєте світу,

Але готові відсіч дати ви будь-кому.

Нехай небезпека в засідці, не дасте їй волі,

Розламаєте кліщі, розтиснете лещата.

Ви бажаєте світу і не жадаєте крові,

Але ворогу залишається тільки вити від туги.

Раніше Факти ICTV також публікували добірку найкращих СМС-привітань з Днем Сухопутних військ України.