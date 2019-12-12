З нагоди Дня сухопутних військ України Факти ICTV зібрали найкращі привітання.
День сухопутних військ ЗСУ відзначають 12 грудня. Свято з’явилося у 1997 році, через рік після завершення формування сухопутних військ ЗСУ.
До складу сухопутних військ відносять механізовані, танкові, ракетні війська, артилерію, армійську авіацію, війська протиповітряної оборони, десантно-штурмові війська і війська спецпризначення.
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Зі святом армійців уже привітали президент України Володимир Зеленський, командувач Об’єднаними силами генерал-лейтенант Володимир Кравченко.
Тому також не залишайтеся осторонь. Привітайте всіх причетних зі святом. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Днем сухопутних військ.
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Вітаємо всіх причетних з Днем Сухопутних військ України! Військова служба – це гідне заняття. Для нас всіх спокійніше від думки про те, що саме ви захищаєте нас і забезпечуєте нашу безпеку. Нехай же у вас все буде відмінно і в особистому, і в професійному плані. Зі святом!
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Ви – наш захист і опора, бійці сухопутних військ. Борг ваш священний – в будь-який час невтомно охороняти спокій нашої Батьківщини. Сьогодні, в цю чудову дату, прийміть наші вітання і душевні побажання здоров’я, успіхів і благополуччя!
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Ми не втомимося вітати героїв,
Яким не дають спокою
Загрози для найулюбленішою країни,
пишайся Україна
Своїми сухопутними військами,
І сміливими і зухвалими синами!
Ваших перемог всіх нам не злічити,
Хвала за це Вам і честь!
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Ви не вовки морські, але небезпечні тигри,
Нехай тремтить ворог, посивівши на бігу.
Ні, не жадаєте крові, а бажаєте світу,
Але готові відсіч дати ви будь-кому.
Нехай небезпека в засідці, не дасте їй волі,
Розламаєте кліщі, розтиснете лещата.
Ви бажаєте світу і не жадаєте крові,
Але ворогу залишається тільки вити від туги.
Раніше Факти ICTV також публікували добірку найкращих СМС-привітань з Днем Сухопутних військ України.