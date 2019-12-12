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Факти / Lifestyle

Секс, БДСМ і Лана Роудc – що українці дивилися на Pornhub у 2019 році

У 2019 році Україна увійшла в топ-20 країн за кількістю переглядів роликів на сайті Pornhub. Які переваги в українців – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Секс, БДСМ і Лана Роудc – що українці дивилися на Pornhub у 2019 році

У 2019 році Україна знову опинилася на 16 місці за кількістю переглядів на сайті Pornhub, обігнавши Таїланд, Росію та Швецію.

Серед українців найпопулярнішими запитами стали секс, аніме, БДСМ, milf, хентай і фемдом.

Також в Україні на 686% частіше за інших у світі дивляться відео в категорії російські.

Читайте: Як дивитися порно з дівчиною – 5 порад

Улюбленими порнозірками стали Лана Роудс, Ніколь Еністон та Ельза Джин.

Лана Роуд

Лана Роудс

Хоча у світовому рейтингу найбільшу кількість переглядів зібрали категорії  японські (не анімовані) ролики, на другому місці виявилося лесбійське порно, а на третьому – аматорське. П’ятірку лідерів замикають хентай і milf.

У 2019 році глядачі відвідали Pornhub 42 млрд раз.

Раніше Факти ICTV писали, що Лана Роудс (Lana Rhoades) стала переможницею щорічної порнопремії Pornhub у 2019 році.

Джерело: Pornhub Insights

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