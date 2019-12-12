Традиції різдвяної вечері у християн західного та східного обрядів дуже схожі. Факти ICTV підготували рецепти страв на католицьке Різдво 2019.

Католицьке Різдво, як і православне – сімейне свято, коли всі збираються за одним столом. У святвечір 24 грудня теж заведено дотримуватися суворого посту до сходу першої зірки.

Різдвяна вечеря складається лише з пісних страв, зокрема рибних. Запечена індичка, качка або гусак подаються вже 25 грудня.

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Традиційні різдвяні страви у католиків відрізняються залежно від країни. Ми зробили невелику добірку рецептів.

Різдвяний гусак з яблуками

Складові:

тушка великого гусака;

4 яблука;

2 ст. л. меду;

2 ст. л. соєвого соусу.

Для маринаду:

1,5 л води;

2 ст. л. солі;

5 ст. л. цукру;

70 мл соєвого соусу;

80 мл яблучного оцту;

чорний перець;

мелена кориця.

Фото: hochu.ua

Приготування:

Вимити тушку гусака, ошпарити окропом та промокнути паперовим рушником. Видалити гузку – хвостову клиноподібну частину тулуба птаха.

Зробити маринад: змішати у великій каструлі воду, соєвий соус, перець, сіль, цукор і корицю. Цю суміш підігріти.

Помістити різдвяного гусака в маринад і поставити в холодильник на добу або хоча б на кілька годин. Дістати за годину до приготування.

Розрізати яблука на четвертинки і помістити їх в черево гусака, злегка розрізавши тушку ножем.

Загорнути гусака у фольгу і покласти на решітку в духовку, розігріту до 200 градусів. Під низ поставити деко – для стікання жиру. Випікати 60 хвилин.

Дістати з духовки, обмазати тушку сумішшю меду і соєвого соусу, запікати ще 40 хвилин за температури 170 градусів.

Перевіряти готовність гусака ножем, проколюючи його ніжку.

Капрезе на Різдво

Складові:

6 помідорів чері;

упаковка сиру моцарела;

50 г зеленого базиліка;

100 г листя латуку;

20 мл бальзамічного соусу;

2 ст. л. оливкової олії;

сіль, перець, орегано – за смаком.

Фото: hochu.ua

Приготування:

Всі інгредієнти помити.

На тарілку викласти листя латуку, скибочки моцарели, помідори та базилік. Полити оливковою олією, посипати сухим орегано, сіллю і перцем.

Скропити бальзамічним соусом. Перед подачею не перемішувати.

Різдвяний пиріг

Складові:

100 вершкового масла;

2 ст. л. цукру;

3 яєць;

150 г молока;

50 г арахісу;

100 г волоських горіхів;

100 г родзинок;

50 г кураги;

50 г чорносливу;

25 г сушеної вишні;

50 г борошна кукурудзяного;

150 г борошна пшеничного цільнозернового;

цедра одного апельсина;

0,5 ч. л. розпушувача;

0,5 ч. л. кориці;

0,5 ч. л. імбиру;

0,5 ч. л. мускатного горіха;

0,5 ч. л. меленого кардамону;

10 г ванільного цукру.

Фото: filiushkina_sv

Приготування:

Розігріти вершкове масло до кімнатної температури та перемішати з цукром.

Промити сухофрукти та горіхи, просушити на паперовому рушнику.

До масла додати яйця та молоко, ретельно перемішати.

В отриману масу додати спеції, цедру, сухофрукти та горіхи. Перемішати і додати борошно.

Тісто перекласти у форму для випікання та поставити в духовку, розігріту до 180 градусів, на півтори години. Готовність перевіряти дерев’яною шпажкою – пиріг має добре просушитись. Зверху прикрасити цукровою пудрою.

Факти ICTV розповідали про історію католицького Різдва та як його святкувати.

Фото: pixabay.com, ochu.ua, filiushkina_sv