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Факти / Lifestyle

Трансгендер просить зробити йому груди на голові, щоб бути схожим на ляльку Bratz

Трансгендер Джолін Доусон хоче зробити груди на голові, щоб позбутися від необхідності робити щоденну укладку.

Трансгендер просит сделать ему грудь на голове

Жінка-трансгендер Джолін Доусон захотіла вставити в голову грудні імпланти, щоб бути схожою на ляльку з серії Bratz.

Також для подібності з іграшкою їй необхідні сім ринопластик.

Щодня вона робить об’ємну укладку, як у ляльки. Одного разу Доусон вирішила, що можна вставити в голову грудні імпланти і позбутися від необхідності робити укладку.

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На думку лікарів, операція для Джолін буде смертельною. Вони закликали не ставити на собі небезпечні для життя експерименти.

За чотири роки Доусон витратила на трансформацію близько $137 тис. і перенесла замісну гормональну терапію і близько 15 операцій.

Нагадаємо, житель Великої Британії сім років тому став жінкою. Однак через деякий час він передумав і знову хоче бути чоловіком.

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