Трансгендер просить зробити йому груди на голові, щоб бути схожим на ляльку Bratz

Трансгендер Джолін Доусон хоче зробити груди на голові, щоб позбутися від необхідності робити щоденну укладку.

Жінка-трансгендер Джолін Доусон захотіла вставити в голову грудні імпланти, щоб бути схожою на ляльку з серії Bratz.

Також для подібності з іграшкою їй необхідні сім ринопластик.

Щодня вона робить об’ємну укладку, як у ляльки. Одного разу Доусон вирішила, що можна вставити в голову грудні імпланти і позбутися від необхідності робити укладку.

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На думку лікарів, операція для Джолін буде смертельною. Вони закликали не ставити на собі небезпечні для життя експерименти.

За чотири роки Доусон витратила на трансформацію близько $137 тис. і перенесла замісну гормональну терапію і близько 15 операцій.

Нагадаємо, житель Великої Британії сім років тому став жінкою. Однак через деякий час він передумав і знову хоче бути чоловіком.