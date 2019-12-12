Трансгендер просить зробити йому груди на голові, щоб бути схожим на ляльку Bratz

Трансгендер Джолін Доусон хоче зробити груди на голові, щоб позбутися від необхідності робити щоденну укладку.
Жінка-трансгендер Джолін Доусон захотіла вставити в голову грудні імпланти, щоб бути схожою на ляльку з серії Bratz.
Також для подібності з іграшкою їй необхідні сім ринопластик.
Щодня вона робить об’ємну укладку, як у ляльки. Одного разу Доусон вирішила, що можна вставити в голову грудні імпланти і позбутися від необхідності робити укладку.
Читайте: Трансгендер Валентина Сампайо стала обличчям Victoria’s Secret: фото до зміни статі
На думку лікарів, операція для Джолін буде смертельною. Вони закликали не ставити на собі небезпечні для життя експерименти.
За чотири роки Доусон витратила на трансформацію близько $137 тис. і перенесла замісну гормональну терапію і близько 15 операцій.
Нагадаємо, житель Великої Британії сім років тому став жінкою. Однак через деякий час він передумав і знову хоче бути чоловіком.