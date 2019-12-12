Новий рік 2020 вже на порозі, а у вас досі немає святкового вбрання? Факти ICTV допоможуть кожному знаку зодіаку підібрати стильний лук, який принесе удачу у 2020 році.

Астрологи впевнені, що новорічна ніч має магічні властивості. Вдало підібране вбрання допоможе завоювати прихильність символу прийдешнього року – білого металевого Щура. Улюблені кольори майбутнього господаря 2020 року – білий, металевий та сріблястий. Але у Щура свої стосунки з кожним знаком зодіаку. Тому важливо обрати вбрання, яке принесе вдачу саме вам.

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Наймодніші фасони – брючні костюми, комбінезони, асиметричне вбрання, сукні нижче коліна та довгі плаття до п’ят. В чому зустрічати Новий рік 2020 чоловікам? Астрологи пропонують обрати класику: готуйте білі сорочки та піджаки.

У чому зустрічати Новий рік 2020 знакам зодіаку?

Овен. Волелюбний знак в новорічну ніч 2020 має опинитися у своїй стихії. Йому личать теплі цитрусові кольори та ніжний персик. Щоб сподобатися Щуру, відмовтеся від улюблених яскравих кольорів та спробуйте теплі шоколадні відтінки. Овну варто придивитися до чорно-золотого вбрання чи блискучого металіка. Цей знак зодіаку відомий своїм норовом, тож краще обрати сукню вільного крою. Вона не обмежить свободу руху. До новорічного образу підійдуть вироби з срібла або платини.

Телець. Удача неодмінно посміхнеться чарівним представницям цього знаку, якщо вони оберуть елегантну чорну сукню. Браслети та намисто доповнять вбрання. Стихія Тельців – земля, тож актуальні коричневі відтінки, оливковий та золотий.

Близнюки. Експериментуйте. Дозвольте змінам прийти у ваше життя. Щоб їх покликати, підберіть екстравагантний наряд, протилежний звичайному образу. Щасливим змінам сприяють відтінки сірого, попелу та перлів.

Рак. Представницям романтичного та волелюбного знаку підійде світла сукня. Пастельні кольори – ідеальний вибір для новорічної ночі-2020. Вбрання має бути легким, наче хмаринка. Доречними стануть сріблясті акценти.

Лев. Цей знак обожнює привертати до себе увагу та сяяти. Блискуче золото допоможе левицям утримати першість. Також вдалі кольори для зустрічі 2020 року – стриманий червоний та соковитий персик.

Діва. Жіночність та ніжність цього знака зодіаку підкреслять елегантні натуральні тканини. Діви – справжні модниці. Новорічне свято краще зустрічати у витонченому образі. Найбільш вдалий фасон – довга аристократична сукня.

Терези. Легкі, як повітря, вони потоваришують з білим металевим Щуром. Щоб господиня року одразу ж стала покровителькою, оберіть білі або сріблясті кольори. Поекспериментуйте з аксесуарами. Не завадять масивні прикраси, але підбирайте їх зі смаком.

Скорпіон. Зухвалий та непередбачуваний знак може дозволити собі у Новорічну ніч золоте вбрання. Контрастні деталі допоможуть підкреслити індивідуальність. Наприклад, чорні вставки на рукавах або глибокий виріз на спині.

Стрільці. Запальним вогняним Стрільцям в рік Щура варто придивитись до романтичного образу. Всі відтінки сірого – ваші, так само, як бронза та білий.

Козеріг. Будьте чарівні – оберіть довгу елегантну сукню. Наймодніші для новорічної вечірки – нюдові, пісочні, пастельні відтінки. Не проходьте повз суконь з оксамиту, спідниць з оригінальними принтами та штанів вільного крою.

Водолій. Кольори морської хвилі та бірюзові відтінки принесуть удачу. Ідеальне доповнення під таке вбрання – перлини та аквамарин.

Риба. Довге біле плаття – шикарний варіант для новорічної вечірки. А блискучі акценти перетворять красуню в королеву ночі. У цьому допоможуть взуття та аксесуари: срібні туфельки, сумочка, пояс, масивні сережки.

До речі, раніше Факти ICTV писали про ідеї вбрання для зустрічі Нового ріку 2020.