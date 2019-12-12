13 грудня в Україні святкують День Андрія. Здавна напередодні свята ворожили. Така традиція збереглась і у наші часи. Як ворожити на день Андрія та що потрібно знати про свято – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Ніч напередодні Дня Андрія здавна вважається магічною. Дівчата чекали на неї, аби дізнатися ім’я майбутнього нареченого. На свято постували та прохали святого послати гарного чоловіка. Вважається, що перед цим днем можна поставити запитання та отримати правдиву відповідь. Допоможуть у цьому магічні ритуали та стародавні ворожіння.
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Кращі ворожіння на День Андрія
- Покладіть гребінь під подушку та скажіть: Суджений, ряджений, прийди та розчеши мені голову. Лягайте спати. За повір’ям, вночі насниться наречений. Головне – запам’ятати його обличчя.
- Ворожіння на дзеркалах – відомий магічний ритуал, якого часто побоюються дівчата. Два великих дзеркала розташовують одне навпроти іншого. Вимикають світло та запалюють свічки. Дівчина має сісти між дзеркалами та розглядати, що в них відображається. Вважають, що так можна побачити свого нареченого.
- Ворожіння на цибулі підійде для дівчат, які не можуть обрати одного з кількох претендентів на своє серце. Візьміть цибулини та покладіть їх в воду. Дайте кожній з них ім’я хлопця. Яка швидше проросте, того хлопця і варто обрати.
- Вийдіть ввечері 12 грудня на вулицю. Запитайте ім’я першого чоловіка, якого зустрінете. Воно стане пророчим: так само зватимуть вашого майбутнього нареченого.
- Вважається, що ворожіння на кавовій гущі допомагає зазирнути у майбутнє. Заваріть мелену каву. Як вип’єте, переверніть чашку та поставте її на блюдце. Зробіть це тричі. Зазирніть у чашку. Підключіть уяву та уважно роздивіться кавові візерунки. Якщо побачите сходинки, то ви досягнете своєї мети. Церква означає повернення додому, а будинок – багатство. Це ворожіння на інтуїцію, адже немає єдиного тлумачення знаків.
- Здавна відоме ворожіння на воску. Налийте воду у глибоку тарілку. Запаліть свічку та тримайте її над тарою. Віск капатиме на воду, утворюючи дивовижні візерунки. Як і у ворожінні на кавовій гущі, увімкніть уяву та зрозумійте, що вам готує доля.
- Вивісить за вікном білий рушник та промовте: Суджений, ряджений, прийди витерти обличчя. Якщо вранці рушник буде вологим – цього ж року зустрінете кохання.
- Ворожіння на папірцях для тих, хто хоче дізнатись конкретну відповідь. Напишіть на папірцях різні варіанти: весілля, багатство, дитина, кохання, мандрівка тощо. Загорніть у хустку та покладіть під подушку. Вранці витягніть один папірець та дізнайтесь, що віщують зірки.
Раніше Факти ICTV писали про прикмети на День Андрія Первозванного 2019.