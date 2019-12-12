12 грудня – День сухопутних військ України, а церква вшановує пам’ять святого Парамона. Більше про свята у цей день – у матеріалі Фактів ICTV.

Щорічно 12 грудня в Україні святкують День сухопутних військ, встановлений указом президента у 1997 році. Це найчисленніший вид ЗСУ, що забезпечують обороноздатність країни.

У церковному календарі – це День святого Парамона. У 250 році його ув’язнили язичники і змушували зректися християнства. Парамона катували, а потім обезголовили.

В народі 12 грудня називають Калитою. Воно вважається парубочим святом, оскільки вночі хлопцям дозволено бешкетувати. Зазвичай вони знімають ворота з обійсть тих дівчат, які їм до вподоби.

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Також цього дня проходить ніч на Андрія – з 12 на 13 грудня дівчата ворожать на свою майбутню долю.

Сьогодні бажано щось позичити сусідів – аби вдача супроводжувала весь наступний рік.

А ще у цей день намагалися передбачити погоду на всю зиму.

Іменини 12 грудня святкують: Данило, Денис, Іван, Микола, Ольга, Парамон та Федір.

Що не можна робити 12 грудня

Нікому не доводьте свою правоту. Краще змовчати – правда все одно залишиться на вашій стороні.

А церква забороняє ворожити.

Народні прикмети 12 грудня

Яким буде день 12 грудня, такою й буде погода до кінця зими.

Пішов сніг – до заметілі.

Якщо ще досі не випав сніг – до 19 грудня будуть сильні морози.

Сніг закрив доли на Парамона – заметіль ще тиждень мести буде.

Червона зоря – буде ясний день.

Факти ICTV розповідали, які ще свята очікуються у грудні 2019. Цього місяця в українців буде додатковий державний вихідний.