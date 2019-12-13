Під час The Game Awards показали перший трейлер відеоігри Godfall, яка вийде на ігрову платформу нового покоління PlayStation 5.

На церемонії нагородження найкращих відеоігор року The Game Awards анонсували проект Godfall.

Вона стала першою відеогрою, вихід якої офіційно підтвердили для ігрової платформи нового покоління PlayStation 5.

Розробники заявили, що хотіли створити суміш жанрів ARPG і Hack and Slash. Своє дітище вони називають жанром Looter-Slasher.

Вони обіцяють, що битви в ближньому бою в Godfall будуть дуже динамічними і заохочуватимуть агресивний стиль гри.

Читайте: Xbox Series X: перші подробиці і відеоігри на платформу нового покоління

Відеогра розроблена для кооперативного проходження до трьох гравців.

За словами розробників, вороги змінюватимуть свою поведінку та атаки залежно від того, скільки гравців буде у групі.

Реліз Godfall відбудеться наприкінці 2020 року для PlayStation 5.

Нагадаємо, реліз ігрової платформи нового покоління PlayStation 5 призначений на кінець 2020 року.

Джерело: PlayStation Blog

Відео: PlayStation