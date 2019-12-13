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Google Assistant навчився перекладати українську мову зі смартфонів

Пристрої на iOS і Android почали підтримувати функцію перекладу усної мови для 44 мов, включаючи українську.

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Google Assistant навчився перекладати усну українську мову. Скористатися функцією можна на смартфонах iPhone і Android.

В Android функція вбудована, а власникам яблучних гаджетів знадобитися завантажити додаток Google Assistant.

Перекладач можна увімкнути вимовивши фразу “Google, допоможи мені говорити українською” або “Будь моїм перекладачем з української”. Також можна сказати “Виконай усний переклад з української на іспанську” або “Включи режим усного перекладу”.

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Штучний інтелект Google відображатиме переклад на екрані смартфона і зачитуватиме його. Додатково він запропонує кілька варіантів швидких відповідей.

Якщо говорити незручно, тоді текст для перекладу можна набрати на клавіатурі.

Раніше Google запустив сервіс Play Pass, за допомогою якого користувачі зможуть оформити підписку на ігри та програми. Google Play Pass працює тільки на Android-пристроях, починаючи з 4.4.

Джерело: The Next Web

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