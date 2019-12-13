Гороскоп на тиждень з 16 до 22 грудня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 16 до 22 грудня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

20 грудня Венера, покровительниця мистецтва та кохання, переходить у волелюбний знак зодіаку Водолій. Для цього періоду характерна незалежність почуттів, а кохання трансформується в дружбу та навпаки.

Легко зав’язуються дружні стосунки, в оточенні з’являються оригінальні люди.

22 грудня День Зимового Сонцестояння – час для роздумів і переорієнтації.

Гороскоп для Овнів

Деякі звістки або інформація допоможуть поліпшити особистий імідж і репутацію в цей період. Навколишні прихильно поставляться до ваших досягнень. Вдале поєднання ідей і методів, результати яких допоможуть отримати вищий соціальний статус. Гарний час для старту проекту, участі в ділових угодах або початку подорожі.

Гороскоп для Тельців

Деякі ваші дії отримають відторгнення, а це сприяє напруженій атмосфері. У цей період не варто розраховувати на успіх. Думки та дії навколишных дратують вас, а це провокує відсутність сил, ентузіазму. Взаємовідносини з чоловіками можуть стати напруженими. Причина – занадто гостра конкуренція.

Гороскоп для Близнюків

У вас з’являться розбіжності у думках з навколишніми. Рідні та близькі не схвалять створений вами імідж та не піддаватимуться вашому впливу. Тому не потрібно витрачати сили, щоб змінити чужу думку. Краще присвятіть час вивчення чогось нового і самостійній роботі.

Гороскоп для Раків

Цілком можливо, що хтось захоче справити на вас враження або ж навпаки. Романтичні захоплення стануть демонстративними, з’являється емоційна потреба отримати схвалення, виділитися з колективу. Однак можна очікувати невдоволення з боку ваших партнерів і колег. Обставини можуть погано позначитися на взаєминах з навколишніми. Однак якщо ви будете працювати наодинці, то нічого поганого цей тиждень не принесе.

Гороскоп для Левів

Ви стаєте чутливішими до ставлення навколишніх. У вас викликає обурення відсутність уваги до своєї персони – це може позбавити деяких шансів. Успіх залежить від вашої популярності та ставлення навколишніх. Посилюються організаторські здібності та жага до дій. Легко схоплюєте ідеї та пропозиції. Стосунки з колегами керівництвом хороші. Можна скористатися слушним моментом для звернення до керівників з проханнями і пропозиціями.

Гороскоп для Дів

Прояв діловитості сприяє успіхам у роботі. Зосередженість і бажання систематизації допомагає легко засвоювати нову інформацію, а це показник вашого професіоналізму. Постарайтеся не дратуватися через дрібні негаразди. У той самий час здатність до узагальнення слабшає, існує небезпека заплутатися в деталях. Зростає бажання втручатися в чужі справи з кращих спонукань і прагнення допомогти.

Гороскоп для Терезів

Гарний настрій дозволяє прагнути зустрічей з друзями та відвідин людних місць. Однак знайомства в цей період ненадійні. Слабшає рішучість, а ухвалені рішення легко змінюються. Зможете створити добре збалансовану обстановку вдома та в колективі, якщо будете уникати зіткнень з навколишніми та проявів сильних емоцій.

Гороскоп для Скорпіонів

Ви потребуєте захоплення та уваги, а через це виникає напруга у взаєминах. Можуть з’явитися принципові розбіжності з навколишніми, тому вам варто зрозуміло та тактовно пояснити свою позицію. Однак не заперечуйте, що людина має право на власну думку. У компаніях не варто перебільшувати свою значущість.

Гороскоп для Стрільців

Спосіб життя відповідає вашим ідеям, які ви успішно відстоюєте за кожної нагоди. Остерігайтеся перевтоми від думок, інформації та спілкування. Важко сконцентрувати думки. Зосередженість на своїх інтелектуальних інтересах і самовираженні допоможе досягти успіху. Скориставшись чужими ідеями і доповнивши їх власними – можете створити щось абсолютно нове.

Гороскоп для Козерогів

Атмосфера навколо вас стає спокійнішою. Однак ви намагаєтеся самостійно вирішувати проблеми. Сприятливий період для тих справ, які сприяють піднесенню соціальними сходами і матеріальному благополуччю. Якщо зможете в рівній мірі приділяти увагу як особистому житті, так і суспільним справам, то спілкування з рідними людьми і робочі поїздки принесуть задоволення і користь.

Гороскоп для Водоліїв

Період творчості, естетики, романтики та спілкування. На перше місце в житті стають почуття. У вас з’явиться шарм, чарівність, а зовні станете привабливішими. Завдяки активному соціальному життю вийде познайомитися з людиною, в якої є незвичайні здібності. Не варто викреслювати кохання з першого погляду. Також можуть відкритися очі і людина, яка була поруч, раптом викличе глибокі почуття.

Гороскоп для Риб

Вам складно буде працювати над прогнозами, бо налаштовані на відпочинок, романтику та узагальнене сприйняття інформації. Присвятіть тиждень налагодженню стосунків у сім’ї та коханні. Розваги та світські заходи створять відчуття свіжості почуттів, додадуть фарб у стосунки, які згасають. Також успішним виявиться налагодження контакту з дітьми.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на грудень 2019 для представників всіх знаків зодіаку.