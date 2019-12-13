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Факти / Lifestyle

Листівки з Днем Андрія 2019

13 грудня в Україні відзначають День Андрія. Факти ICTV зібрали для вас найкращі вітання в листівках.

Листівки з Днем Андрія 2019

Православні українці 13 грудня вшановують апостола Христа – Андрія Первозванного.  Він проповідував християнство, а за свою діяльність був страчений – розіп’ятий на хресті. Апостола вважають одним зі святих покровителів Украини.

Цього дня також вітають усіх чоловіків на ім’я Андрій. З грецької мови воно перекладається, як відважний, мужній, хоробрий. І дійсно, людям, що мають це ім’я, властиві відвага та шляхетність.

Читайте: День апостола Андрія: що треба знати про свято

Якщо в вашому оточенні є Андрій, привітайте його  з Днем ангела 13 грудня, використовуючи листівки, які для вас зібрали Факти ICTV.

Листівки з Днем Андрія 2019 / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV розповідали про прикмети на День Андрія Первозванного 2019.

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