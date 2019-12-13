13 грудня в Україні відзначають День Андрія. Факти ICTV зібрали для вас найкращі вітання в листівках.
Православні українці 13 грудня вшановують апостола Христа – Андрія Первозванного. Він проповідував християнство, а за свою діяльність був страчений – розіп’ятий на хресті. Апостола вважають одним зі святих покровителів Украини.
Цього дня також вітають усіх чоловіків на ім’я Андрій. З грецької мови воно перекладається, як відважний, мужній, хоробрий. І дійсно, людям, що мають це ім’я, властиві відвага та шляхетність.
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Якщо в вашому оточенні є Андрій, привітайте його з Днем ангела 13 грудня, використовуючи листівки, які для вас зібрали Факти ICTV.
Листівки з Днем Андрія 2019 / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV розповідали про прикмети на День Андрія Первозванного 2019.
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