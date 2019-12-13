Ідеї манікюру на короткі нігті на Новий рік 2020 року дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Новорічний манікюр на короткі нігті – це те, що додасть вашому образу елегантності та родзинки.

Короткий манікюр виглядає природніше, до того ж він зручніший у повсякденному житті. А у новорічну ніч, коли ми зазвичай метушимося, акуратний манікюр короткої довжини буде ще більш доречним.

Ми зібрали для вас тематичні ідеї манікюру на Новий рік 2020.



































Манікюр на Новий рік 2020 на короткі нігті / 9 фотографий

Якщо ви не бажаєте у дизайні манікюру використовувати новорічний стиль, пропонуємо вам добірку стриманого та ніжного манікюру, який ідеально доповнить ваш образ.



































Манікюр на Новий рік 2020 на короткі нігті / 9 фотографий

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Манікюр на Новий рік 2020 на короткі нігті / 8 фотографий

Нагадаємо, манікюр на Новий рік 2020 має свої трендові особливості. Факти ICTV зібрали найкращі ідеї стильного дизайну нігтів для головної вечірки зими.